Aumenta el límite de precio para acogerse a las bonificaciones del ITP: un 40% en Pitiusas y un 14% en Mallorca

Archivo - Anuncios de viviendas en venta en una inmobiliaria. - Tomàs Moyà - Europa Press - Archivo

PALMA, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha aumentado el límite del precio máximo de la vivienda que permite acogerse a las bonificaciones fiscales del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales.

Con la publicación este martes en el Boletín Oficial de Baleares de la orden del vicepresidente primero y conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa, el valor de 270.151 euros se incrementa un 40 por ciento tanto en Eivissa como en Formentera, hasta los 378.212 euros, y un 14 por ciento en el caso de Mallorca, hasta los 307.089 euros. La modificación tiene efecto retroactivo al 1 de marzo.

La presidenta del Govern, Marga Prohens, anunció esta medida en el pasado Debate de Política General, con el objetivo de facilitar el acceso a la primera vivienda habitual a los colectivos con mayores dificultades, según ha recordado la Conselleria en nota de prensa.

Una vez elaborado el informe del Observatorio de la Vivienda de las Islas sobre los valores de compraventa de las viviendas en 2024, se ha constatado, con datos oficiales y objetivos, el incremento de estos valores en una parte importante del territorio.

Con el fin de favorecer a un grupo de población más amplio, se ha decidido incrementar los valores ponderados por islas, y no por municipio, teniendo en cuenta las transacciones efectuadas en cada municipio.

De esta manera se evitan situaciones de desigualdad entre municipios vecinos, con un menor peso relativo del valor medio de las transacciones por municipio en el resultado final correspondiente a cada isla.

MÁS DE 93 MILLONES DE EUROS DE AHORRO

Según ha recordado el Govern, las bonificaciones en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales fueron, junto con la eliminación del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, la primera medida aprobada por el Govern en esta legislatura, en julio de 2023.

Desde entonces y hasta el 31 de enero de 2026, un total de 9.448 personas se han beneficiado de las rebajas fiscales, con un ahorro total de 93,7 millones de euros.

En concreto, 1.871 jóvenes menores de 30 años y personas con discapacidad se han beneficiado de la bonificación del 100 por 100, con un ahorro total de 31,15 millones de euros y 16.100 euro de ahorro medio.

En cuanto a los jóvenes menores de 36 años, familias numerosas, monoparentales o con personas con discapacidad a cargo, los contribuyentes beneficiados ascienden a 3.040, con 31,32 millones de euros de ahorro total y 10.300 euro de media, gracias a la bonificación del 50 por ciento.

Finalmente, 4.537 personas mayores de 36 años han adquirido su primera vivienda habitual con un precio igual o inferior al límite establecido, pagando el impuesto al tipo reducido del cuatro por ciento, con un ahorro total de 31,27 millones de euros y 6.890 euros de media.

Ahora, el límite se incrementa un 14 por ciento en Mallorca y un 40 por ciento en Eivissa y Formentera, si bien hay que tener en cuenta que la bonificación fiscal se aplica a los primeros 270.151 euros del valor del inmueble.