Autónomos de Inca asisten a una charla organizada por el PP sobre las ayudas del Govern al sector

La directora general de Empresa, Autónomos y Comercio, Maria Antònia Sansó, en la reunión del PP de Inca para explicar las ayudas del Govern orientadas a los autónomos. - PP

PALMA 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

El PP de Inca ha organizado una charla dirigida a los autónomos del municipio para dar a conocer las nuevas líneas de ayudas impulsadas por el Govern , con la participación de la directora general de Empresa, Autónomos y Comercio, Maria Antònia Sansó.

Durante el encuentro, Sansó ha explicado dos convocatorias destacadas dirigidas al colectivo de autónomos, según ha concretado el PP en un comunicado.

Por un lado, una línea de ayudas, con plazo abierto hasta el próximo 31 de marzo, destinada a los autónomos con más de tres años de actividad, que permite optar a subvenciones de hasta 3.000 euros para inversiones vinculadas al desarrollo de su negocio.

Por otro lado, la directora general ha indicado que el periodo de solicitud de la cuota cero se abrirá a partir del mes de mayo, una medida que permitirá a los autónomos recuperar las cuotas pagadas en el marco de la tarifa reducida, con un importe máximo de hasta 2.270 euros.

Desde el PP de Inca han valorado la participación y el interés generado durante la reunión. La presidenta del PP de Inca, Rosa Maria Tarragó, ha destacado que les ha "sorprendido" que algunos asistentes "no conocieran estas ayudas" y ya les han avanzado que "este mismo fin de semana se pondrán a tramitarlas".

Tarragó también ha puesto en valor la participación de la asociación Activa't Inca, que trasladó a la directora general las "dificultades" que muchos autónomos encuentran a la hora de rellenar las solicitudes, especialmente por falta de tiempo o por falta de hábito en este tipo de trámites.

En este sentido, Sansó ha asegurado que el Govern trabaja para poner en marcha una oficina del autónomo, con el objetivo de "facilitar el acceso a estas ayudas y ofrecer apoyo en la tramitación".

Desde el PP de Inca han reiterado su "compromiso" con los autónomos del municipio y han subrayado la importancia de "acercar la información y los recursos disponibles".

"Es fundamental que ningún autónomo se quede atrás por falta de información o por dificultades administrativas. Por eso se trabajará para acercar estas ayudas a todos", ha concluido Tarragó.