Autorizada con 1,9 millones de euros la compra de alimentos en los centros sociosanitarios de Ibiza

IBIZA 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Govern ha autorizado a la Fundación de Atención y Apoyo a la Dependencia y de Promoción de la Autonomía Personal a destinar un importe de 1,9 millones de euros para la compra de alimentos en los centros sociosanitarios gestionados por la Fundación en Ibiza durante los años 2026 y 2027.

En concreto, para la residencia Can Blai, con 88 plazas de residencia y 20 de centro de día, se invertirán un total de 647.328 euros, según ha informado la Conselleria de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia.

En Sa Serra, con 94 plazas de residencia y 20 de centro de día, se destinarán 673.024 euros y otros 592.020 a la residencia de Can Raspalls, con 65 plazas de residencia y 50 de centro de día.

La Fundación presta el servicio de cocina en estos centros de forma directa con personal propio. Su servicio de cocina consta de cuatro comidas -desayuno, comida, merienda y cenaa- para los usuarios del servicio residencial y un servicio de media pensión -comida y merienda- para las personas en régimen de acogida diurna.

Los menús deben ser variados, atractivos y apetitosos y, aparte del menú ordinario, deben prepararse otros de dieta para los usuarios que lo requieran.

Además, debe ofrecerse atención nutricional y asegurar el cumplimiento de una nutrición adecuada de los usuarios que debe especificarse en la carta de menús supervisada por el personal médico y de enfermería o los especialistas en dietética o nutrición. La carta debe estar sometida a criterios dietéticos con el fin de atender las necesidades en cuanto a cantidad, calidad y variedad, e incluir la elaboración de dietas especializadas para las patologías que lo requieran.