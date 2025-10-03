Autorizada la adscripción del Instituto Nebrija de Mallorca a la Universidad Antonio de Nebrija

PALMA 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Govern ha aprobado este viernes la autorización de la adscripción del Centro Universitario Instituto Nebrija de Mallorca a la Universidad Antonio de Nebrija para que pueda impartir el grado de Enfermería, uno de los grados universitarios con más demanda en el sistema universitario balear y con una gran necesidad de profesionales en el archipiélago.

Así lo ha explicado en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consell de Govern el portavoz del Ejecutivo autonómico, Antoni Costa.

Sin perjuicio de la autorización de adscripción acordada, para poder poner en funcionamiento el centro e implantar la titulación, ha añadido, es necesario que la agencia de calidad correspondiente emita los informes favorables sobre la calidad del plan de estudios, que el Consejo de Universidades verifique el título y que la Comunidad Autónoma realice su aprobación definitiva.

Además, será necesario un informe favorable sobre el cumplimiento de los requisitos establecidos en el Real Decreto 640/2021.

Tal y como establece el Real Decreto 822/2021, la docencia no podrá iniciarse hasta que el Consejo de Ministros declare oficiales los estudios y se inscriban en el Registro de universidades, centros y títulos (RUCT). El plazo máximo para solicitar la autorización para poner en funcionamiento el centro expira el 31 de mayo de 2027.