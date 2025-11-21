Autorizada la construcción de 12 nuevas aulas de secundaria en el IES Damià Huguet de Campos

PALMA 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Govern ha autorizado la segunda fase del proyecto de ampliación del IES Damià Huguet, ubicado en el municipio de Campos, en la que se prevé la construcción de 12 nuevas aulas de educación secundaria.

Así lo ha anunciado el portavoz del Ejecutivo autonómico, Antoni Costa, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consell celebrada este viernes.

La actuación, ha explicado, supondrá una mejora significativa en las instalaciones del centro. Dicha ampliación responde a la necesidad de "adaptar los espacios al incremento de matrícula y a las nuevas exigencias pedagógicas" y persigue el objeto de garantizar una educación de calidad.

El proyecto incluye la construcción de 12 nuevas aulas, laboratorios y espacios polivalentes que permitirán desarrollar "metodologías innovadoras" y ofrecer una formación "más completa".

También contempla la incorporación de zonas adaptadas para actividades complementarias y para la atención a la diversidad, reforzando así la inclusión educativa.