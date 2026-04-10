Autorizada la rehabilitación y ampliación del IES Quartó de Portmany para crear 270 nuevas plazas

EIVISSA 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Govern ha autorizado el proyecto básico de ejecución de las obras de rehabilitación y ampliación del IES Quartó de Portmany, ubicado en el término municipal de Sant Antoni de Portmany. El presupuesto de estas obras es de 2,15 millones de euros y supondrá la creación de 270 nuevas plazas escolares.

Según ha informado este viernes el portavoz del Govern, Antoni Cost, el proyecto contempla la ampliación de una de las edificaciones existentes mediante un nuevo volumen destinado a nueve aulas distribuidas entre la planta baja, la primera y la segunda.

También incluye la construcción de una pasarela elevada que conectará los edificios actuales en la primera y segunda planta. Asimismo, las obras incorporan un itinerario accesible que permitirá resolver los desniveles de la urbanización y facilitar el acceso a todos los edificios del centro.

El plazo de ejecución de las obras es de 18 meses y el objetivo principal del proyecto es dar respuesta a las necesidades de espacio del centro y mejorar las condiciones de aprendizaje del alumnado.