Autorizado un convenio con Eivissa para las ayudas de desplazamiento a estudiantes

EIVISSA 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Govern de este viernes ha autorizado la firma del convenio entre la Conselleria de Educación y Universidades y el Consell d'Eivissa para la convocatoria y concesión de ayudas de desplazamiento para alumnos con domicilio familiar en la isla que hayan cursado estudios universitarios en la Unión Europea durante el año académico 2025-2026.

En el marco de dicho convenio la Conselleria aportará al Consell 356.088 euros previstos en los presupuestos de la Comunidad Autónoma, que incluyen dotaciones específicas para que los Consells de Menorca, Eivissa y Formentera publiquen sus correspondientes convocatorias de ayudas. Esta partida se sumará a los 700.000 euros adicionales que aportará el Consell d'Eivissa para esta convocatoria de ayudas.

Los destinatarios deberán cumplir requisitos como residir en Eivissa y haber estado matriculados de 42 o más créditos de una titulación oficial de grado o máster universitario durante el curso 2025-2026 en una universidad de la Unión Europea, habiendo superado, como mínimo, el 65 por ciento de los créditos matriculados en el caso de estudiantes de segundo curso o posteriores. Además, los estudios no deberán ofrecerse en la sede pitiusa de la UIB o, de ser así, el estudiante no haber obtenido plaza.

Este acuerdo permite articular la colaboración necesaria entre el Govern y el Consell para garantizar que los alumnos de la isla que se desplazan para cursar estudios universitarios fuera de su territorio puedan acceder a un apoyo económico que compense los efectos de la doble insularidad. De este modo, el Govern da continuidad a su política de impulso y apoyo a los alumnos universitarios de Baleares con el objetivo de asegurar que todos los estudiantes puedan ejercer el derecho a la educación superior en condiciones de igualdad.