Autorizado el pago de 500.000 euros para proyectos de garantía alimentaria por la guerra en Oriente Próximo

Archivo - La consellera de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia, Sandra Fernández, en una rueda de prensa posterior al Consell de Govern. - CAIB - Archivo

PALMA 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Govern ha autorizado a la Conselleria de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia a realizar el pago anticipado, del 100% del importe y sin exigencia previa de garantía, de las subvenciones para entidades sin ánimo de lucro que desarrollan programas de garantía alimentaria como respuesta social para hacer frente a los efectos económicos derivados del conflicto en Oriente Próximo.

Esta convocatoria tendrá un importe máximo de 500.000 euros destinados a cubrir las necesidades básicas de personas y familias en situación de precariedad económica, con el objeto de reducir las situaciones de vulnerabilidad o de exclusión social, según ha informado la consellera del ramo, Sandra Fernández, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consell de Govern celebrada este viernes.

Se trata, principalmente, de programas de reparto de alimentos y productos de primera necesidad o de comedores sociales. Las acciones tienen que realizarse durante el 2026.

La ayuda, ha recordado Fernández, se enmarca en los 15,3 millones que destina el Govern a proyectos con fines sociales para hacer frente a la crisis del conflicto en Oriente Próximo.