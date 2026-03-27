Autorizan la modificación de dos proyectos del ITS para reforzar la gestión del agua y la economía social

PALMA 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Govern ha otorgado este viernes la validación de la modificación de dos proyectos estratégicos financiados con cargo al fondo de impulso del turismo sostenible (ITS).

Estas modificaciones responden a la necesidad de adaptar las anualidades y la financiación a la ejecución real de las obras y a la incorporación de nuevos fondos europeos, según ha explicado en rueda de prensa el portavoz del Govern, Antoni Costa.

La primera modificación afecta al proyecto Pacto por la gestión del agua en alta y garantía de recursos, de la Conselleria de la Mar y del Ciclo del Agua.

El acuerdo permite redistribuir el presupuesto para asegurar tres actuaciones hidráulicas vitales. En concreto, se trata de la sustitución de la conducción de agua entre el puente de Son Carbonell y el depósito de Son Sant Joan (Muro), con 2,2 millones de euros; la nueva conducción desde la red de Abaqua hasta el depósito de Alcúdia, con 4,5 millones de euros, y la conducción al depósito de Es Caragolí en Ciutadella, con una inversión de 6,6 millones de euros.

IMPULSO A LA ECONOMÍA SOCIAL CON FONDOS EUROPEOS

Asimismo, se ha validado el cambio en el proyecto de impulso de la economía social y circular, en la actualidad de la competencia de la Conselleria de Empresa, Empleo y Energía.

Esta modificación es clave, ya que permite incorporar dos millones de euros adicionales procedentes de fondos Feder a la convocatoria de subvenciones.