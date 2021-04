Aviba confía en que Estado y CCAA "puedan mantener restricciones tras el fin del estado de alarma para tener temporada"

PALMA, 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Agrupación Empresarial de las Agencias de Viajes de Baleares (Aviba), Xisco Mulet, ha confiado en que tanto el Estado como las CCAA "puedan mantener las restricciones necesarias tras el fin del estado de alarma, previsto para el próximo 9 de mayo, y así poder tener temporada".

Según ha informado Mulet, este domingo en declaraciones a Europa Press, "no se sabe aún que ocurrirá a partir del 9 de mayo, pero se confía en que, todo y no haber estado de alarma, tanto el Estado como las Comunidades dispongan de herramientas jurídicas para mantener las restricciones mientras el plan de vacunación no esté prácticamente hecho y se ponga en marcha el pasaporte sanitario".

"Confíamos en que Estado y CCAA tendrán herramientas jurídicas para continuar con las medidas necesarias en cada momento, en que continúen los cierres perimetrales y los horarios restrictivos hasta junio porque se ha demostrado que cuantas más restricciones se pongan ahora mejor será la temporada", ha añadido.

Así, el presidente de Aviba ha condicionado que se mantengan las restricciones a la necesidad de tener una temporada turística, que, ha advertido, "no comenzará mientras no haya seguridad sanitaria".

La seguridad sanitaria, ha continuado, "se conseguirá con el plan de vacunación, que se espera que en junio permita tener entre un 50 y un 60 por ciento de población vacunada" y "cuando se ponga en marcha el pasaporte o certificado sanitario".

"El plan de vacunación y el pasaporte sanitario son dos elementos primordiales para que el turismo receptivo empiece a llegar a las Islas y se pueda reactivar la economía", ha destacado Mulet.

Asimismo, ha precisado, "del aumento de la llegada de vacunas y de cuanto ayuden a reducir los contagios dependerá que se eliminen antes o después los cierres perimetrales y se incremente la demanda de turismo interno".

ERTES Y AYUDAS PARA EL SECTOR DE LAS AGENCIAS DE VIAJES

Por otro lado, el presidente de Aviba se ha referido este domingo a los Expedientes de Regulación Temporal del Empleo (ERTEs) apuntando que "sería una hecatombe que no se prolongarán" porque "el sector de las agencias de viajes no puede ahora mismo asumir, con la actividad que tiene, el número de trabajadores de antes de la pandemia".

En este sentido, ha asegurado, una vez más, que "confía en que, como ha dicho varias veces la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, los ERTEs se prolongarán mientras sea necesario". De igual modo, ha concluido, "se confía en que las ayudas continuarán como hasta ahora".