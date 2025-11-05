Aviso amarillo de la Aemet en Baleares: se esperan tormentas que pueden ir acompañadadas de granizo

Archivo - Dos hombres desatascan una alcantarilla. - Verónica Lacasa - Europa Press - Archivo

PALMA, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) activará este jueves aviso amarillo por lluvias y tormentas que en algunos puntos pueden ir acompañadas de granizo.

Según la información de la Aemet consultada por Europa Press, el aviso amarillo se activará en primera instancia para las Pitiusas, en concreto a las 05.00 horas y hasta las 11.59 horas por lluvias que podrían descargar hasta 20 litros por metro cuadrado en una hora, tormentas acompañadas de granizo y rachas de viento de entre 70 y 90 kilómetros por hora.

Por su parte, toda Mallorca estará en aviso amarillo entre las 08.00 y las 14.59 horas también por precipitaciones que podrían dejar hasta 20 litros por metro cuadrado en una hora y posibilidad de granizo y rachas de viento de entre 70 y 90 kilómetros por hora.

El aviso para Menorca, en los mismos términos, estará vigente entre las 10.00 y las 16.59 horas.

Ante este escenario, la Dirección General de Emergencias ha activado la alerta amarilla (IG-0 del Plan Meteobal) y ha pedido precaución a la ciudadanía.