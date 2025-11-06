Baleares registra una treintena de incidentes por las lluvias, la mayoría en Mallorca

PALMA, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Emergencias ha comunicado hasta las 09.30 horas una treintena de incidentes, la mayoría en Mallorca, relacionados con las lluvias y tormentas de este jueves.

En concreto, según han informado a través de las redes sociales, se han registrado 29 incidentes en Mallorca y uno en Mallorca. Por municipios, el más afectado ha sido Palma (16), seguido de Calvià (12), Formentera (1) y Llucmajor (1).

La mayoría de avisos han estado relacionados con caídas de árboles (16), desprendimientos de elementos urbanos (3), acumulación de agua en la calzada (3) e inundaciones en la vía pública (2).

Emergencias ha pedido precaución, especialmente con las fuertes rachas de viento que están provocando caídas de árboles y elementos urbanos.