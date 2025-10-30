Ayudas para incentivar la celebración de eventos deportivos para el Día de Baleares: plazos y requisitos

Sede de la Conselleria de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno y Cooperación Local - CAIB

PALMA, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha aprobado la convocatoria de ayudas a federaciones deportivas y delegaciones territoriales para fomentar la participación social en el marco de los actos del Día de las Islas Baleares 2026.

El objetivo es incentivar la celebración de evento deportivos en Mallorca entre el 21 de febrero y el 8 de marzo de 2026, según ha señalado la Conselleria de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno y Cooperación Local.

La resolución de la consellera del ramo, Antònia Maria Estarellas, se ha publicado en el Boletín Oficial de Baleares (BOIB) y establece que el plazo para presentar solicitudes comienza el viernes 31 de octubre y finaliza el jueves 20 de noviembre de 2025.

Para poder ser subvencionados, los eventos deben desarrollarse en Mallorca y celebrarse entre los días 21 de febrero y 8 de marzo, ambos incluidos.

Asimismo, se pueden beneficiar de las ayudas las federaciones deportivas de Baleares legalmente constituidas e inscritas en el Registro de Entidades Deportivas de Baleares, así como las delegaciones territoriales de las federaciones deportivas españolas también registradas.

Las entidades interesadas deberán presentar las solicitudes preferentemente de forma electrónica, mediante el trámite telemático disponible en la sede electrónica de la administración. También se pueden presentar según los modelos facilitados por la Dirección General de Relaciones Institucionales y de Relaciones con el Parlamento, disponibles en la misma Sede Electrónica y en la página web.

El importe máximo subvencionable será de 2.900 euros para cada entidad y la participación a la convocatoria será gratuita.