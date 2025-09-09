PALMA 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Andratx destina 152.000 euros a subvenciones deportivas, según ha informado este martes en un comunicado en el que detalla que esta inversión va destinada a deportistas individuales por mérito deportivo, a clubs para la promoción del deporte base y a los que participan en ligas nacionales fuera del territorio balear.

El equipo de gobierno ha destacado que ha decidido incrementar la cuantía, consolidando así su compromiso con el deporte del municipio y apoyando especialmente a quienes desarrollan una actividad competitiva, en particular a los equipos que compiten fuera de la isla.

Además, trabaja de forma paralela en la mejora en la inversión y mantenimiento de las instalaciones deportivas, con el objetivo de garantizar que los deportistas puedan desarrollar su actividad en las mejores condiciones.

En este sentido, han recordado que durante estos dos últimos años se han llevado a cabo diferentes mejoras en las instalaciones deportivas que ascienden a un total aproximado de dos millones de euros.

La alcaldesa de Andratx, Estefanía Gonzalvo, ha remarcado que esta partida supone un "importante respaldo al esfuerzo y dedicación de los deportistas y entidades deportivas de Andratx, que cada año elevan el nivel y representan con orgullo al municipio en diferentes disciplinas y categorías".