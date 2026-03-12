El Ayuntamiento de Andratx y la promotora Posidon firman un protocolo para desarrollar 30 viviendas a precio limitado

La alcaldesa de Andratx, Estefanía Gonzalvo, firma el protocolo de intenciones con representantes de la promotora Posidon. - AYUNTAMIENTO DE ANDRATX

PALMA 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Andratx, Estefanía Gonzalvo, y representantes de la promotora Posidon han firmado un protocolo de intenciones para impulsar el desarrollo de 30 viviendas a precio limitado (VPL) en el municipio.

El acuerdo permitirá avanzar en la finalización de un edificio que permanecía inacabado desde hace más de dos décadas y que se transformará en una nueva promoción residencial destinada prioritariamente a vecinos de Andratx, según ha indicado el Consistorio en un comuicado.

Durante el acto, Gonzalvo ha destacado que esta iniciativa supone "un paso importante" para seguir ampliar la oferta de vivienda en el municipio y dar respuesta a "una necesidad real de muchos vecinos". En este sentido, ha subrayado la importancia de la colaboración entre el sector público y el privado para impulsar este tipo de proyectos y facilitar el acceso a la vivienda.

El protocolo firmado establece además un sistema de prioridad para los residentes del municipio. Durante los tres primeros meses del periodo de solicitudes solo podrán acceder a estas viviendas las personas que acrediten más de diez años de empadronamiento ininterrumpido en Andratx. Transcurrido ese periodo, y en caso de que quedaran viviendas disponibles, el proceso se abriría al resto de solicitantes.

La promoción contará con 30 viviendas, en su mayoría de dos y tres dormitorios, que se comercializarán bajo el régimen de vivienda a precio limitado, es decir con precios por debajo del valor actual del mercado.

El proyecto se desarrollará por iniciativa privada, mientras que el Ayuntamiento ha facilitado la tramitación administrativa necesaria para impulsar la actuación. La intervención permitirá además dar uso a una estructura existente que llevaba más de 20 años sin finalizar, al recuperar un espacio que "permanecía sin actividad".

Desde la promotora han explicado que la actuación se encuentra actualmente en la fase final de redacción del proyecto de ejecución, paso previo al inicio de las obras. La duración estimada de la construcción sería de alrededor de un año y medio, mientras que el plazo total aproximado hasta que las viviendas puedan estar habitadas podría superar ligeramente los dos años, si se tiene en cuenta los trámites previos al inicio de la obra y los procesos administrativos posteriores a su finalización.