El Ayuntamiento de Eivissa acusa al PSOE de ocultar un anteproyecto de aparcamiento en dos zonas de la ciudad

EIVISSA 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Eivissa ha asegurado durante el pleno que el PSOE, en la anterior legislatura, elaboró y "ocultó" un anteproyecto de aparcamiento bajo el parque de la Paz y otro en la zona de Sa Graduada.

Según ha indicado el Consistorio, así consta en un expediente municipal. Por ello, en un comunicado, el Ayuntamiento ha criticado que los socialistas traten de movilizar a los vecinos de Sa Real contra el proyecto del aparcamiento en el bulevar previsto por el actual equipo de gobierno y que "ocultaran" la existencia de este anteproyecto que incluye dos aparcamientos subterráneos en el centro de la ciudad.

"Nunca se presentó ni se debatió con vecinos ni comerciantes, pero el anteproyecto llegó a tener una estimación de costes de 38 millones de euros, muy superior al planteado en el bulevar por el equipo de gobierno actual (26 millones) y que por supuesto el Ayuntamiento no hubiera podido sufragar con gastos propios, por lo que la misma documentación recoge una fórmula de concesión y explotación privada muy similar a la que hoy critican", ha asegurado la concejal Blanca Hernández durante el pleno.

Según han destacado, el expediente, además, desvela que los socialistas dedicaron fondos municipales a elaborar este anteproyecto.

"Esto no hace sino demostrar una vez más el oscurantismo del anterior gobierno y la hipocresía de unos dirigentes sin rumbo, que son capaces de defender una postura y la contraria, sin ruborizarse por ello. Los mismos que hoy critican y tratan de asustar a vecinos de Sa Real diciendo que el anteproyecto del bulevar afectaría a sus edificios y eliminaría la zona verde, idearon y plantearon un anteproyecto de dos aparcamientos de hasta tres plantas subterráneas, situados en pleno corazón de la ciudad, afectando directamente a la mayor zona verde del municipio", ha afirmado el Ayuntamiento.

El Grupo Popular en el Ayuntamiento de Eivissa ha criticado "esta hipocresía y ocultación" de información que nunca se hizo pública.