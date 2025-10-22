El Ayuntamiento de Ibiza destinará a viviendas de alquiler para jóvenes un solar de la ciudad

El alcalde de Ibiza, Rafa Triguero, en el debate del estado de la ciudad - IBIZA

Triguero destaca la inminente aprobación del primer Plan Municipal de Emergencias y la construcción de depósitos de tormentas y canales de drenaje para reducir el riesgo de inundaciones

IBIZA, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Ibiza, Rafa Triguero, ha anunciado en el pleno del Debate sobre el Estado del municipio que el Ayuntamiento destinará a viviendas de alquiler para jóvenes el solar de la avenida de Isidor Macabich para crear unas 20 viviendas.

Dicho solar estaba cedido hasta el pasado febrero al Ministerio del Interior, ha destacado el Consistorio en un comunicado.

Según ha señalado el alcalde, deben ayudar a los jóvenes a realizar su proyecto de vida. Además, el Consistorio ampliará el Plan integral de vivienda que contempla la construcción de más de 1.000 nuevos inmuebles, creando además tres soluciones habitacionales de emergencia para familias vulnerables en un edificio municipal.

Triguero se ha referido en su intervención a cinco "grandes retos" del municipio, que, según ha dicho, además de la vivienda, son la limpieza, la movilidad, la seguridad y la lucha contra el intrusismo. En relación a la limpieza, ha anunciado la ampliación del contrato municipal hasta los ocho millones de euros puesto que "la limpieza es el reflejo de cómo una ciudad se quiere", ha declarado.

En movilidad, ha afirmado que se invertirán 1,7 millones en la mejora de los aparcamientos disuasorios y ha explicado que trabajan en la redacción de tres aparcamientos en altura que sumarán hasta 4.000 nuevas plazas.

Sobre seguridad, ha destacado que se prevé superar los 100 agentes locales en 2026, señalando que se ha consolidado una unidad específica contra el intrusismo que tramita más de 1,8 millones de euros derivados de expedientes por alquiler turístico ilegal.

El alcalde ha informado de la inminente aprobación del primer Plan Municipal de Emergencias, así como la construcción de depósitos de tormentas y canales de drenaje para reducir el riesgo de inundaciones. "No podemos permitir que cada tormenta sea una amenaza", ha afirmado.

El primer edil ha dicho también que se ejecutarán 46 proyectos con una inversión de unos 90 millones de euros, "la más alta de la historia del Ayuntamiento".