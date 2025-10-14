El Ayuntamiento de Ibiza reabre con normalidad las instalaciones municipales

Un garaje anegado de agua tras las lluvias, a 1 de octubre de 2025, en Ibiza - Germán Lama - Europa Press

IBIZA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Ibiza ha reabierto en su horario habitual las instalaciones municipales tras la desactivación de la alerta naranja.

En un comunicado, el Consistorio ha agradecido a los efectivos los trabajos realizados para restablecer la normalidad y ha recordado que siguen ejecutándose actuaciones para reducir los efectos de los temporales en zonas como la avenida de Santa Eulària.

El Ayuntamiento ha trabajado en los lugares más afectados, como sa Llavanera y la avenida de Sant Joan, acciones impulsadas dentro del Plan de actuación coordinado por el Govern.

Además, la UME y los equipos municipales han actuado en aparcamientos subterráneos para evitar nuevas inundaciones.