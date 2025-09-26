El Ayuntamiento de Maó se adhiere al protocolo VioGen

MENORCA 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Maó ha firmado este viernes el convenio de colaboración entre la Comisaría de la Policía Nacional de Maó y la Policía Local para el seguimiento integral de los casos de violencia de género y el establecimiento de coordinación VioGen, que busca mejorar la protección de las víctimas de violencia doméstica y de género.

El documento establece la asignación de funciones a cada uno de los cuerpos policiales en el ámbito de las tareas de protección y seguimiento de las víctimas. De este modo, mientras que la Policía Local podrá realizar indagaciones ante supuestos casos de violencia de género, la asignación del nivel de protección de las víctimas será competencia de la Policía Nacional. No obstante, la tramitación de atestados y denuncias será competencia exclusiva de la Policía Nacional.

Concretamente, la Policía Local de Maó destinará dos agentes, uno con categoría de oficial y un policía, para asumir las funciones específicas en materia de atención, prevención y protección de víctimas de violencia de género. El objetivo es ofrecer una respuesta policial más rápida y eficaz, garantizando al mismo tiempo la máxima sensibilidad en el trato.

La adhesión al protocolo VioGen contempla, además, la incorporación de la Policía Local a una base de datos compartida con el resto de cuerpos policiales, lo que permitirá disponer de la información de la situación y antecedentes de cada caso para aplicar medidas de protección más personalizadas.

El acto ha contado con la presencia del alcalde Héctor Pons; del delegado del Gobierno central en Baleares, Alfonso Rodríguez; del jefe superior de la Policía Nacional en Baleares, José Luis Santafé, y del inspector jefe de la Policía Local, Pedro Vives.

Pons ha celebrado que este viernes se haya podido firmar este documento de colaboración para atender a las víctimas de violencia de género y ha asegurado que la adhesión del Ayuntamiento de Maó al protocolo VioGen llega en un momento en el que la Policía Local dispone de un número de efectivos adecuado para desarrollar esta función y "hacerlo con garantías".