El Ayuntamiento de Marratxí recupera antiguas leyendas de misterio de las Islas para celebrar la Nit de les Ànimes

PALMA DE MALLORCA, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Marratxí ha presentado este jueves las actividades de la Nit de les Ànimes programadas por el consistorio para los días 30 y 31 de octubre y adaptadas a la situación de la COVID-19.

El sábado habrá una maratón de terror desde las 18.00 horas en los cines Cinesa de Mallorca Fashion Outlet. "Hemos preparado una noche de terror por un precio único de cinco euros, la primera sesión a las 18.00 y la segunda a las 20.00 horas donde habrá varios premios" y las salas estarán ambientadas en la Noche de Halloween, ha explicado la concejala de Juventud, Irene García.

Por otro lado, el domingo 31 de octubre la Nit de les Ànimes consistirá en la emisión a través de las redes sociales del Ayuntamiento y de Facebook Live de un vídeo producido por el cineasta de Es Pont d'Inca Luis Ortas.

En el vídeo, de más de una hora de duración, Tomás Vibot y Caterina Valriu serán los narradores de "leyendas y rondallas mallorquinas vinculadas al terror, a la fantasía, al miedo y a la muerte desde la literatura oral", ha explicado el concejal de Cultura, Josep Ramis.

Según Ortas, es un proyecto muy estimulante porque se actualizan las leyendas mallorquinas, también de Ibiza y de Formentera, y se revitalizan historias "que no tienen nada que envidiar a las leyendas que se ven en las películas de terror actuales".

"Hemos intentado innovar en todas las actividades y continuar con la máxima normalidad en nuestras fiestas más populares mirando por la máxima seguridad de nuestros ciudadanos", ha explicado el alcalde, Miquel Cabot.

Desde el consistorio han recomendado que no se haga 'truco o trato' y que la gente se apunte a las actividades programadas para garantizar la seguridad. Asimismo, han recordado que llevar máscara de disfraz no significa no llevar mascarilla higiénica y que se velará para que no haya aglomeraciones de gente.