El Ayuntamiento de Palma adjudica el programa Nordic Walking por más de 137.000 euros para organizar 90 rutas anuales

Una de los paseos del programa Nordic Walking del IME. - AYUNTAMIENTO DE PALMA
Europa Press Islas Baleares
Publicado: martes, 11 noviembre 2025 16:49

PALMA 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consejo Rector del Instituto Municipal del Deporte (IME) del Ayuntamiento de Palma ha aprobado este martes la adjudicación del contrato del programa Nordic Walking a la empresa Serveis Esportius Molta Marxa SL, por un importe superior a los 137.000 euros y por el que tendrá que organizar 90 rutas anuales en lugar de las 12 actuales.

El período del contrato es de dos años, aunque se podrá prorrogar un año más, y la nueva licitación también prevé un aumento de la capacidad de participación, que pasará de entre 20 y 40 personas hasta los 100 participantes por salida, así como salidas especiales en días festivos y fechas señaladas excepto durante el mes de agosto y los periodos de vacaciones escolares.

En un comunicado, el Consistorio ha indicado que se crearán tres subprogramas temáticos que aportarán una mayor diversidad a las rutas. Entre ellos se incluirá 'Deporte con el IME', con salidas desde instalaciones deportivas municipales; 'Naturaleza con el IME', con rutas desde parques y playas del municipio; y 'Salud con el IME', con salidas desde centros de salud.

Cada jornada contará con tres instructores, que adaptarán los grupos según la edad y la condición física de los participantes, al mejorar así la atención personalizada y la calidad del servicio.

Cabe recordar que el pasado mes de junio se inició la licitación del servicio mediante procedimiento abierto ordinario, con el objetivo de "reforzar y ampliar este programa de actividad física saludable dirigido a toda la ciudadanía".

"Con esta adjudicación, el IME reafirma su compromiso con la promoción del deporte, la salud y los hábitos de vida activos entre la población de Palma", han alegado.

