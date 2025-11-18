El Ayuntamiento de Palma aprueba de forma inicial los presupuestos municipales para 2026

PALMA, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Palma ha aprobado de forma inicial los presupuestos municipales para 2026, de cerca de 624 millones de euros, lo que supone un incremento del 2,25% respecto a los de este año, incorporando únicamente las enmiendas del PP a diversas partidas por errores o por cuestiones técnicas.

Así, el pleno extraordinario de Presupuestos 2026 celebrado este martes ha rechazado las enmiendas a la totalidad y las más de 150 parciales presentadas por Unidas Podemos, MÉS per Palma y PSOE Palma y ha aprobado de forma inicial el proyecto de presupuestos, con los votos a favor de PP y Vox y los votos en contra de la oposición.

La portavoz del equipo de gobierno municipal, Mercedes Celeste, ha sido la encargada de defender el proyecto de presupuestos de Palma para 2026, que ha planteado como "una herramienta clave para consolidar un modelo de ciudad basado en la racionalización de la presión fiscal, el sostenimiento de los servicios públicos y la mejora continua de su calidad"; un proyecto político que compromete al Ayuntamiento con la ciudadanía a "seguir avanzando en la transformación de Palma hacia una ciudad más abierta, más viva, más limpia, más amable y más integradora".

En esta línea, Celeste ha destacado que, con estas cuentas, el 1 de enero de 2026 entrará en vigor la segunda fase de la bajada del impuesto de la plusvalía municipal, que se situará en el 18%. Además, se consolidará la rebaja del impuesto sobre construcciones, iniciada este noviembre, y que permite deducir el 50% de las tasas abonadas para licencias urbanísticas para "disminuir presión fiscal, incentivar construcción y facilitar el acceso a la vivienda".

En cuanto a la partida destinada a inversiones y recursos humanos, ésta se incrementa en un 2,5% respecto al año pasado, con la voluntad de "mantener las incorporaciones iniciadas y seguir avanzando en un relevo generacional ordenado".

Además, "el Bosque metropolitano seguirá avanzando, con actuaciones de mejora y rehabilitación". También, "se seguirá avanzando en la digitalización de la administración, y el desarrollo del Distrito de Innovación, como polo de atracción de talento, creación de empresas y facilitador de transmisión de conocimientos entre agentes sociales, centros de investigación y empresas".

Desde PalmaActiva, ha añadido la portavoz de Cort, "se seguirá con los proyectos estratégicos de impulso a la emprendeduría, la formación y la dinamización comercial". Por este motivo, ha valorado el papel "esencial" de los mercados tradicionales y de proximidad en la vida e identidad de los barrios, y ha abogado por un "modelo de producto local y de calidad", asegurando que para este Ayuntamiento "evitar el cierre de otro mercado municipal, como ocurrió en julio de 2019, con el de Camp Redó, es una prioridad", igual que "garantizar la viabilidad y mejora del mercado de Llevant para 2026".

En cuanto al área de Seguridad Ciudadana, ha destacado que consolida su peso en el presupuesto municipal y, en este sentido, "la Oferta de Empleo Público (OPE) de 2026 será de 59 agentes de policía y 12 agentes de bomberos", ha avanzado. Además, en cuanto a recursos materiales, habrá partidas para compra de vehículos de policía y de bomberos, así como para la reforma del parque de bomberos Magdalena Rigo y la redacción del proyecto del nuevo cuartel de Policía Local.

En el área de Urbanismo, se prevé la inclusión de una partida para la promoción de nuevos proyectos de vivienda pública en suelo municipal, con el objetivo de "facilitar el acceso a la vivienda y mitigar los efectos de la emergencia habitacional", a su juicio, "fruto de una falta de políticas eficaces en materia de vivienda durante mandatos anteriores y la política estatal vigente".

El presupuesto del área de Infraestructuras aumenta por su parte un 52,2%, considerando Celeste importante destacar las inversiones en el proyecto y ejecución del futuro recinto ferial de Palma, y el proyecto de rehabilitación del edificio de GESA, entre otros; además de las actuaciones en todos los barrios de 'Ciutat' gracias al incremento en la inversión para el mantenimiento de vías públicas.

Asimismo, dos de los "pilares fundamentales" sobre los que se sustenta la transformación de Palma son la cultura y el deporte, como ejes de "cohesión social y dinamización comunitaria".

Finalmente, en Participación Ciudadana, "se impulsará la recuperación del espíritu navideño en el encendido de luces de Navidad y la Cabalgata de Reyes"; en Bienestar Social, aumenta la partida para la atención integral a las mujeres víctimas de violencia de género; en Educación, se proyecta la compra de dos escoletes al Obispado, además de incrementar la partida del Patronat Municipal de l'Escoles d'Infants de Palma "para dar cumplimiento a los compromisos adquiridos con trabajadores de 'escoletes' de gestión indirecta para mejorar sus condiciones laborales"; y en Movilidad, la recuperación de líneas y paradas de la EMT y la adquisición de buses eléctricos para hacer la flota "más sostenible", entre otras actuaciones.

Estas cuentas han contado con el apoyo de Vox porque, según el portavoz de este grupo en Palma, Fulgencio Coll, son "equilibradas, ligeramente superiores a las del año anterior, presentan una deuda reducida e incluyen las propuestas de este grupo", de modo que "incluyen importantes mejoras para los barrios y en movilidad", frente a lo que hizo la izquierda que "sigue dibujando una Palma que no existe con su discurso 'progre', basado en el humo y el engaño".

La izquierda sin embargo ha rechazado el proyecto de presupuestos municipales para 2026 porque, en palabras de la regidora de Unidas Podemos, Lucía Muñoz, éste es un proyecto de "retroceso" que ha sido "pactado por PP y Vox", con el que "no traen unas cuentas, si no cuentos" en materia de servicios públicos, vivienda y sostenibilidad.

Para Muñoz, lo "único bueno" de estos presupuestos es la gratuidad del transporte público, lo cual además "no es gracias a la voluntad de este equipo de gobierno", recordándole al alcalde, Jaime Martínez, que "empezó la legislatura diciendo que era un disparate" y ahora su partido vota a favor de una enmienda al respecto en el Senado.

De igual forma, la portavoz de MÉS per Palma, Neus Truyol, ha rechazado el proyecto de presupuestos por que "no es el proyecto del equipo de gobierno, si no del PP y Vox", como, en su opinión, demuestra que Vox no ha presentado ninguna enmienda ni total ni parcial, lo que evidencia que PP y Vox tienen una "alianza estable, consolidada y absolutamente reaccionaria" por que estos presupuestos "no es un proyecto para la ciudad, si no de negocio", hecho además "absolutamente de espaldas a la gente trabajadora de la ciudad".

Finalmente, el portavoz del PSOE Palma, Xisco Ducrós, ha rechazado las cuentas municipales para 2026 por que anuncian proyectos que "nunca verán la luz" por que "se reducen los ingresos" para las arcas municipales, al "bajarse impuestos a los que más tienen" y, por eso, el Ayuntamiento "se tiene que endeudar" si quiere dar respuesta a las necesidades de la ciudadanía. De momento, "solo tienen ocurrencias pero no resuelven nada" por que "no toman medidas para reducir la masificación, no se afronta el problema de la vivienda, la movilidad, ni la emergencia climática", se limitan a "mirar hacia otro lado", y "ponerse del lado de los que utilizan la ciudad para hacer negocio".