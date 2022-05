El Ayuntamiento de Palma asfalta los caminos de Can Socies, Can Sunyer y Can Horrach en Establiments por 95.000 euros

PALMA, 14 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Palma, a través del área de Infraestructuras y Accesibilidad, iniciará la próxima semana el asfaltado de los caminos de Can Socies, Can Sunyer y Can Horrach en Establiments, unas actuaciones que cuentan con un presupuesto de 95.000 euros.

Según ha informado Cort en nota de prensa, estas tareas arrancarán el lunes y se prolongarán hasta finales de la semana que viene, con la previsión de que terminen el próximo viernes 20 de mayo.

Los trabajos, que se ejecutan a través del plan de vialidad y que se enmarcan en el plan de barrios, consistirán en el asfaltado de más de 8.000 metros cuadrados entre el camino de Can Horrach (2.584 metros cuadrados), camino de Can Socies (3.492 metros cuadrados) y camino de Can Sunyer (2.854 metros cuadrados).