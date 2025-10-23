El Ayuntamiento de Palma cede dos canastas de baloncesto plegables al colegio San José de la Montaña

Una de las canastas cedidas por el IME al colegio San José de la Montaña. - AYUNTAMIENTO DE PALMA

El Instituto Municipal de Deportes (IME) del Ayuntamiento de Palma ha cedido dos canastas de baloncesto plegables al colegio San José de la Montaña.

El objetivo, según ha indicado Cort en un comunicado, es fomentar la práctica deportiva entre los alumnos y potenciar los valores asociados al deporte en el entorno educativo.

Las canastas, que hasta ahora se encontraban en el polideportivo Toni Servera y no tenían un uso previsto a corto plazo, han sido trasladadas e instaladas en la pista del colegio.

El centro se ha comprometido a hacer un uso responsable y exclusivamente educativo de las mismas. La cesión se ha realizado de manera gratuita y ha sido el colegio el que ha asumido los costes de transporte y montaje.

La dirección del San José de la Montaña ha destacado el notable aumento del interés y participación de los alumnos en las clases de baloncesto, por lo que ha agradecido la cesión al IME.