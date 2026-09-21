El Ayuntamiento de Palma concluye la renovación de las aceras de la calle Gremi Ferrers en Son Castelló. - AYUNTAMIENTO DE PALMA

PALMA 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Palma ha finalizado las obras de reforma de las aceras de la calle Gremi Ferrers, en el polígono de Son Castelló, una actuación que ha permitido renovar "de forma integral" este espacio, mejorar sus condiciones de accesibilidad y avanzar en la modernización de las infraestructuras urbanas de este área industrial.

Así lo ha explicado este lunes en un comunicado el gobierno municipal, que ha detallado que los trabajos, que han contado con un presupuesto de 421.682 euros, se han ejecutado en el tramo comprendido entre la Gran Vía Asima y la calle Gremi de Tintorers.

La actuación ha incluido la retirada del bordillo y del pavimento existente, y su sustitución por más de 550 metros lineales de nuevo bordillo. En concreto, se ha procedido a la sustitución de la baldosa tradicional por asfalto compactado, "un material más resistente, duradero y que facilita las labores de mantenimiento y reparación de las aceras".

Asimismo, se han ejecutado diferentes actuaciones destinadas a "garantizar la accesibilidad universal", entre ellas la corrección de pendientes, la instalación de pavimento podotáctil y direccional, y la adaptación de la parada de autobús 1033.

La intervención ha permitido también soterrar las líneas aéreas de telecomunicaciones y de baja tensión, "lo que contribuye a mejorar la imagen y la ordenación del espacio público". Del mismo modo, se han renovado los imbornales para favorecer la correcta evacuación de las aguas pluviales y mejorar el drenaje de la vía.

En materia de arbolado, se han ampliado los alcorques existentes con el objetivo de favorecer el correcto desarrollo de los ejemplares y evitar que el crecimiento de las raíces pueda provocar daños o deformaciones en el pavimento.

La regidora de Infraestructuras, Accesibilidad y Polígonos Industriales, Belén Soto, ha mencionado que la finalización de esta prueba piloto en la calle Gremi Ferrers "supone el primer paso de una renovación progresiva de las aceras del polígono de Son Castelló, con el objetivo de mejorar de forma gradual la accesibilidad, la seguridad y la ordenación".

La reforma de las aceras de la calle Gremi Ferrers forma parte del conjunto de actuaciones que el Ayuntamiento de Palma está llevando a cabo para "mejorar de forma integral" las infraestructuras del polígono de Son Castelló. Entre ellas se encuentra la renovación del asfalto, que se está ejecutando junto con Emaya en el marco de las obras de separación de redes del polígono.

Estas actuaciones cuentan con una inversión de alrededor de 16 millones de euros y han permitido renovar 210.000 metros cuadrados de asfalto, la ejecución de más de 17 kilómetros de nuevas redes de aguas residuales y la renovación de más de 26,8 kilómetros de canalizaciones de agua potable.