El Ayuntamiento de Palma desaloja asentamientos de infraviviendas en zonas inundables y cierra los parques este lunes

Archivo - Parque de Can Terrers de Palma. - AYUNTAMIENTO DE PALMA - Archivo

PALMA 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Palma ha activado un plan con distintas medidas preventivas por la llegada de la dana Adam para este lunes, ente las que se encuentra el desalojo de asentamientos de infraviviendas en zonas inundables y cierra los parques.

El alcalde de Palma, Jaime Martínez Llabrés, ha participado la Comisión de Protección Civil Municipal y del Comité Técnico Asesor del Plan Territorial Municipal (PlaterPalma), en la que se ha hecho un seguimiento de la evolución de la situación meteorológica y se ha coordinado las actuaciones con el Govern y el resto de administraciones y organismos implicados.

En un comunicado, el Consistorio ha indicado que, entre las medidas adoptadas, se han cerrado desde las 18.00 horas de este domingo todos los parques y jardines municipales, así como el paseo Sagrera. También han quedado suspendidas las actividades deportivas y los actos previstos en el exterior. Asimismo, tal y como ha anunciado el Govern, este lunes quedan suspendidas las actividades escolares.

Las instalaciones municipales también permaneceran cerradas este lunes y las Oficinas de Atención a la Ciudadanía de Palma tampoco prestarán atención presencial, por lo que los trámites de registro deberán realizarse por vía telemática.

Por otra parte, el Ayuntamiento ha procedido al desalojo preventivo de los asentamientos ubicados en zonas inundables de la ciudad ante el riesgo de crecida de los torrentes. Para atender a las personas afectadas, se ha habilitado el polideportivo Germans Escales como espacio de acogida.

En materia de prevención de inundaciones, se han señalizado también varios puntos de la ciudad susceptibles de acumular agua, como los accesos al túnel de la avenida de Alexandre Rosselló, a la altura de El Corte Inglés; y el túnel de via Alemania, a la altura de Jeroni Antich; el acceso rebajado de la calle Greco, en Verge de Lluc en ambas direcciones; el cruce de Eusebi Estada con Tomàs Lluís de Victòria, en Son Oliva; y la confluencia de 16 de Juliol con Camí Vell de Bunyola, en la rotonda de acceso a Son Oliva; el cruce de Son Anglada con Ca Na Verda, en El Hoyo; y la carretera de Sóller con el Camí de Son Reus.

El Ayuntamiento de Palma recomienda a la ciudadanía extremar las precauciones durante las próximas horas y seguir las indicaciones de los servicios de emergencias.

Se aconseja evitar los desplazamientos innecesarios, no atravesar torrentes ni zonas inundadas, ni a pie ni en vehículo, y mantenerse alejado de las zonas inundables. También se recomienda evitar sótanos y garajes susceptibles de inundarse y no estacionar vehículos en puntos donde pueda acumularse agua. En caso de que el agua entre en una vivienda, se recomienda subir a las plantas superiores y evitar las zonas bajas.

Asimismo, se recuerda la importancia de no realizar actividades al aire libre mientras las condiciones meteorológicas sean adversas.

El Consistorio mantiene el seguimiento permanente de la situación y la coordinación con las administraciones y los organismos implicados para dar una respuesta rápida ante cualquier incidencia.

Se pide a la ciudadanía que consulte los canales oficiales y permanezca atenta a las indicaciones de los servicios de emergencias. El Consistorio comunicará cualquier novedad o actualización de las medidas que se adopten en la ciudad en función de la evolución del episodio meteorológico.