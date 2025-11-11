El Ayuntamiento de Palma destinará más de 100.000 euros a adecuar un espacio de Cort para una nueva sala de prensa

El teniente de alcalde y regidor de Urbanismo del Ayuntamiento de Palma, Óscar Fidalgo, en un comunicado. - AYUNTAMIENTO DE PALMA

PALMA, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Palma invertirá algo más de 104.000 euros en transformar un espacio en desuso del edificio consistorial la crear la nueva sala de prensa.

Así lo ha anunciado el teniente de alcalde y regidor de Urbanismo del Ayuntamiento de Palma, Óscar Fidalgo, en una rueda de prensa ofrecida este martes tras la Comisión de Centro Histórico y la Gerencia de Urbanismo.

Este espacio dispone de una superficie útil de más de 140 m2 y cuenta con dos accesos. El proyecto prevé la creación de un espacio "moderno, funcional y plenamente accesible" para "mejorar las condiciones de trabajo de los medios de comunicación y optimizar la comunicación del Ayuntamiento".