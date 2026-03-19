El Ayuntamiento de Palma destinará más de 6,2 millones de euros a la reforma del polideportivo Germans Escalas

Maqueta virtual de las nuevas piscinas interiores del polideportivo Germans Escalas. - AYUNTAMIENTO DE PALMA

PALMA 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Palma, Jaime Martínez, ha presentado este jueves el proyecto de reforma integral del polideportivo municipal Germans Escalas, una actuación que supondrá una inversión total de más de 6,2 millones de euros.

Durante su intervención, el alcalde ha subrayado que la reforma permitirá "poner fin a las deficiencias estructurales" que ha asociado a que en los últimos 15 años "no se ha realizado ninguna inversión en el mantenimiento de la piscina", lo que ha provocado un "deterioro progresivo de la instalación".

En este sentido, el primer edil de Cort ha recordado que el Institut Municipal de l'Esport (IME) se vio obligado a cerrar de forma preventiva las piscinas el pasado mes de julio de 2025, tras un informe técnico que alertaba del "riesgo para la seguridad de los usuarios" y que concluía que las actuaciones puntuales "ya no eran suficientes", por lo que "era necesaria una intervención integral".

Por eso, el Ayuntamiento de Palma puso en marcha el pasado mes de julio un plan de reubicación para los usuarios afectados. Entre las principales deficiencias detectadas figura el deterioro estructural del forjado en los bordes de la piscina, problemas graves de impermeabilización y filtraciones, así como la obsolescencia de las instalaciones.

Asimismo, los informes de la Oficina de Accesibilidad Universal detectaron "importantes carencias" en esta materia, especialmente en el acceso al vaso de la piscina y en los vestuarios.

En cuanto al proyecto, presentado junto al estudio encargado de su redacción, Jovino Martínez Sierra Arquitectos, será una actuación de "gran alcance" que permitirá renovar completamente las piscinas, ampliar y modernizar los vestuarios, reforzar la estructura, mejorar la climatización y las instalaciones, y adaptar el equipamiento a los criterios actuales de accesibilidad y eficiencia energética.

AMPLIACIÓN DE LOS VESTUARIOS Y RENOVACIÓN DE LAS PISCINAS

En representación del estudio de arquitectura ha hablado Patricia Martínez, quien ha detallado las principales actuaciones que se desarrollarán en cada una de las fases del proyecto.

La Fase I supondrá una inversión de 2,35 millones de euros y abarcará una superficie de actuación de 4.240 metros cuadrados, con un plazo estimado de ejecución de un año y medio.

Se prevé que las obras salgan a licitación este verano y que puedan iniciarse a finales de 2026. Cabe destacar que, durante el desarrollo de esta fase, no se contempla el cierre total del polideportivo.

Esta primera fase se centrará en la zona de piscinas y vestuarios, con una ampliación y renovación completa de los vestuarios, que pasarán de 238 a más de 420 metros cuadrados.

Esta ampliación será posible gracias a la redistribución de espacios y al aprovechamiento de zonas infrautilizadas, lo que permitirá la entrada de luz natural. La nueva configuración incluirá vestuarios masculinos, femeninos, infantiles, para personal y adaptados para personas con movilidad reducida.

Cabe señalar que esta intervención implicará que el gimnasio pequeño situado junto a las piscinas se traslade previsiblmente al gimnasio principal, ubicado en la zona de la entrada.

Asimismo, el IME ha llevado a cabo recientemente la ampliación del gimnasio de Son Hugo, con el fin de acoger a los usuarios de Germans Escalas durante la ejecución de los trabajos. Por su parte, las salas de actividades dirigidas se mantendrán sin modificaciones.

En los vestuarios se llevará a cabo también una renovación integral que incluirá nuevos sistemas de impermeabilización, sustitución de pavimentos y mejora de la climatización, al mejorar tanto la accesibilidad como la funcionalidad del espacio.

Por otro lado, en la Fase I se ejecutará la renovación completa de las dos piscinas existentes, tanto la de enseñanza como la de competición, mediante el refuerzo estructural del forjado, la impermeabilización de los vasos y bordes, la instalación de pavimentos antideslizantes y la renovación integral de la instalación hidráulica.

También se instalarán duchas en la playa de la piscina, inexistentes hasta ahora y se mejorará la estética estructural de la instalación.

El proyecto contempla además la implantación de un sistema de cloración salina que permitirá reducir el uso de productos químicos, mejorar la seguridad laboral, optimizar los costes de explotación y mejorar tanto la calidad del aire como del agua, haciéndola más confortable para los usuarios.

En materia de accesibilidad, se adaptará completamente la instalación a la normativa vigente mediante la incorporación de sistemas que permitan un acceso seguro y autónomo al vaso de la piscina, la sustitución del sistema actual por una grúa con arnés y la reforma integral del vestuario adaptado.

Además, se llevarán a cabo otras actuaciones para modernizar el conjunto del edificio, como la renovación de instalaciones vinculadas a la piscina, la reparación del pretil de la fachada, la mejora de la climatización y la renovación de pavimentos en zonas comunes como el hall de entrada, los baños públicos o el espacio de cafetería.

También se prevé la creación de nuevos espacios de almacenamiento para los clubes deportivos, con acceso directo desde el campo de fútbol situado en el exterior.

NUEVA CLIMATIZACIÓN Y GRADAS MÁS GRANDES EN EL PABELLÓN

Por su parte, la Fase II contará con una inversión prevista de 3,89 millones de euros y permitirá completar la modernización del polideportivo con actuaciones sobre una superficie de 5.696 metros cuadrados.

Esta fase incluirá la rehabilitación integral de la cubierta, con nuevos sistemas de impermeabilización y mejora del aislamiento térmico, así como la sustitución de lucernarios para mejorar la estanqueidad y el confort interior.

También se renovarán los sistemas de climatización del resto del edificio que no se hayan intervenido en la primera fase, así como las instalaciones eléctricas y se implantarán sistemas de monitorización energética para optimizar el consumo.

En materia de accesibilidad, también se actuará sobre los accesos exteriores mediante la ampliación y mejora de las rampas y escaleras, con pendientes adaptadas, pavimentos antideslizantes, pasamanos y nuevos elementos de protección. También se proyecta un nuevo tramo de escalera exterior.

La fase incluirá la ampliación de las gradas del pabellón deportivo interior para aumentar el aforo, así como la renovación del pavimento de la pista con materiales resistentes y antideslizantes.

Martínez ha recalcado que la reforma de Germans Escalas era una actuación "urgente y necesaria" tras años de "dejadez" y ha asegurado que supone "un paso decisivo para garantizar el futuro del equipamiento durante años y ofrecer a los ciudadanos unas instalaciones modernas, seguras y completamente renovadas".

Asimismo, ha reiterado el compromiso del Ayuntamiento con el deporte como "herramienta de cohesión social y educativa" para niños y jóvenes, al destacar la importancia de que "llegue a todos los barrios mediante instalaciones modernas y de calidad".

El alcalde ha señalado el compromiso del equipo de gobierno con el mantenimiento y la mejora de las instalaciones deportivas, al mismo tiempo que con la necesidad de crear nuevos equipamientos.

Del mismo modo, ha recordado la puesta en marcha de un nuevo contrato de mantenimiento de cerca de seis millones de euros y las más de 100 actuaciones ejecutadas por la Brigada de Mantenimiento del IME.