El Ayuntamiento de Palma inicia la campaña de reposición de árboles y arbustos, con más de 14.500 plantaciones - AYUNTAMIENTO DE PALMA

PALMA 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Palma ha iniciado la campaña de reposición de arbustiva y arbolado 2026-2027 que prevé más de 14.500 plantaciones en los diferentes barrios de la ciudad.

La campaña está coordinada por el servicio de Parques y Jardines y se irá desarrollando a lo largo de los próximos meses, según ha informado el Ayuntamiento en una nota de prensa.

En concreto, la campaña prevé inicialmente la plantación de 963 árboles y 9.909 arbustivas en los distintos distritos de Palma, a las que se suman las previstas en el bosque de Bellver, donde se sembrarán otros 267 árboles --27 algarrobos y 240 olivos y almendros-- y 3.400 arbustivas.

En el caso del bosque de Bellver, los trabajos se enmarcan en el proyecto de recuperación y renaturalización de su entorno forestal, financiado parcialmente con fondos del Impuesto de Turismo Sostenible (ITS) y cuya intervención incluye también la rehabilitación de los caminos y accesos del entorno.

Las cantidades previstas en la campaña de reposición podrán ajustarse a medida que avance su ejecución, en función de las necesidades que se detecten y de las evaluaciones periódicas que lleva a cabo el servicio municipal de Parques y Jardines.

Esta planificación se realiza, además, en determinados meses del año teniendo en cuenta las condiciones climáticas y los ciclos vegetativos de las distintas especies, factores determinantes para favorecer su correcta adaptación y desarrollo.

Por este motivo, las plantaciones se distribuyen habitualmente en dos periodos: la temporada fría, entre noviembre y febrero aproximadamente, y la temporada cálida, entre marzo y abril.

Esta distribución permite adaptar los trabajos a las condiciones más adecuadas para cada especie y a las características de los espacios en los que se realizan las plantaciones, ha indicado el Ayuntamiento.