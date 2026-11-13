El Ayuntamiento de Palma inicia la contratación de un estudio geotécnico para el nuevo aparcamiento de la Plaza de Toros

Archivo - Aparcamiento de Alexandre Rosselló. - AYUNTAMIENTO DE PALMA - Archivo

PALMA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad Municipal de Aparcamientos y Proyectos (SMAP) ha aprobado este viernes la contratación de un estudio geotécnico para el futuro aparcamiento subterráneo de dos plantas que se prevé construir en la parcela adyacente a la Plaza de Toros.

Esta actuación, según ha señalado el Ayuntamiento de Palma en una nota de prensa, permitirá conocer las características del terreno y disponer de la información técnica necesaria para avanzar en la redacción del proyecto.

Los trabajos incluirán actuaciones de campo, perforaciones y ensayos de laboratorio para analizar las condiciones del subsuelo. Así, los resultados permitirán definir las soluciones estructurales más adecuadas y establecer las bases técnicas para el futuro desarrollo del proyecto, de acuerdo con la normativa vigente.

La contratación se tramitará mediante procedimiento abierto, con un presupuesto de 35.200 euros y un plazo de ejecución de tres meses, que podrá reducirse en función de la oferta presentada por la empresa adjudicataria.

El inicio del plazo de ejecución estará condicionado a la obtención de las licencias y autorizaciones municipales necesarias para llevar a cabo los trabajos. Por tanto, los tres meses comenzarán a contar a partir del día siguiente a la obtención del último permiso requerido.

Por otro lado, el Consejo de Administración de la SMAP ha aprobado la licitación para el suministro, instalación y puesta en marcha de nuevos sistemas de detección temprana y contención de incendios en las zonas de recarga de vehículos eléctricos de los aparcamientos subterráneos municipales.

El objetivo es reforzar la seguridad de estas instalaciones mediante tecnologías que permitan detectar posibles sobrecalentamientos con antelación y mejorar la capacidad de respuesta de los trabajadores.

El Ayuntamiento ha señalado que los aparcamientos de la SMAP ya disponen de los sistemas reglamentarios de protección contra incendios y de videovigilancia convencional.

Esta nueva contratación permitirá complementar los medios existentes con soluciones adaptadas, facilitando la detección anticipada de posibles incidencias y mejorando los tiempos de reacción.

Estos recursos no sustituyen los sistemas de protección actuales ni la intervención de los servicios de emergencia, sino que los complementan, ha subrayado Cort.

El contrato, que cuenta con un presupuesto total cercano a los 218.000 euros, se divide en tres lotes. El primero incluye la instalación de cámaras termográficas en diez aparcamientos subterráneos y su conexión con el centro de control de la SMAP.

El segundo contempla la adquisición de diez mantas térmicas específicas para la contención de incendios y, por último, el tercer lote incluye el diseño e impartición de sesiones formativas teórico-prácticas dirigidas al personal de la SMAP.

La formación abordará los riesgos asociados a los incendios en vehículos eléctricos y baterías de litio, las medidas de autoprotección y los protocolos de actuación inicial ante este tipo de situaciones.