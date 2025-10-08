El Ayuntamiento de Palma inicia la licitación de una prueba piloto del Centro de Control Demográfico y Turístico

El alcalde de Palma, Jaime Martínez, durante su participación en la IX Cumbre Global de la Alianza para el Gobierno Abierto 2025. - AYUNTAMIENTO DE PALMA

PALMA 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Palma ha iniciado la licitación de una prueba piloto del Centro de Control Demográfico y Turístico, que permitirá "reforzar la rendición de cuentas mediante información veraz, accesible y en tiempo real".

Así lo ha indicado el alcalde de Palma, Jaime Martínez, durante su participación este miércoles en la mesa redonda 'La Gobernanza Digital, impulso a la transparencia y a la participación pública' de la IX Cumbre Global de la Alianza para el Gobierno Abierto 2025, que se celebra en Vitoria-Gasteiz.

En una nota de prensa, el Consistorio ha explicado que el proyecto del Centro de Control Demográfico y Turístico de Palma es una iniciativa "pionera" que marca la estrategia municipal de gobernanza del dato y la transformación digital.

"La gobernanza digital juega un papel fundamental en la transformación de la gestión pública hacia un modelo basado en principios como la transparencia, la colaboración y la participación inclusiva", ha subrayado.

En este contexto, Martínez ha puesto en valor el desarrollo de este centro, que permita "mejorar la eficiencia de los servicios públicos, la atención ciudadana, y anticipar necesidades y la toma de decisiones basadas en datos".

El primer regidor de Cort ha destacado que el Ayuntamiento se enfrenta al "reto estratégico de transformar el dato público en un activo de alto valor, para la transformación de la gestión municipal, la transparencia institucional y la toma de decisiones basada en evidencias".

En este sentido, ha incidido en que la creación del Centro de Control Demográfico y Turístico de Palma, enmarcado en el ambicioso proyecto que supone el Palma Culture & Innovation Bay, es "un primer paso tangible hacia una estrategia integral de gobernanza del dato".

El centro servirá como una plataforma de análisis en tiempo real sobre la evolución poblacional y turística de Palma, para optimizar recursos, anticipar necesidades y mejorar la prestación de servicios clave como la movilidad, el urbanismo o la gestión turística.

Todo ello, con los objetivos de desplegar una infraestructura tecnológica "moderna, escalable y sostenible"; transformar la gestión de la ciudad y convertir el dato público en "servicio para la toma de decisiones"; y capacitar al personal municipal para "garantizar autonomía en la gestión y explotación de datos", entre otros.

Durante su intervención, el alcalde ha repasado también otras actuaciones en materia de innovación puestas en marcha, con el objetivo de hacer de Palma "una ciudad moderna y adaptada al siglo XXI".

En esta línea, se ha referido al Plan Director de IA, a la implantación de la carpeta ciudadana única --una aplicación web que unificará toda la información, notificaciones y trámites municipales en un solo punto digital-- o la puesta en marcha de diversos visores como el de Urbanismo, el de Afectaciones Sectoriales, el de Estancias Turísticas Vacacionales o el de Ortofotos.

También ha mencionado el desarrollo de una serie de proyectos transformadores que pivotan sobre los ejes fundamentales de "innovación, sostenibilidad, cultura y deporte", para los que se ha optado por "abrir su diseño y configuración a través de concursos de ideas", como son el proyecto de la Plaza Major, el Recinto Ferial, el equipamiento multiservicios del Metropolitan, el edificio de GESA -- sede del futuro Palma Culture and Innovation Bay--, el futuro pabellón deportivo del Lluís Sitjar o el Jardín Botánico de Palma.