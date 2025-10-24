El Ayuntamiento de Palma invierte 93.000 euros en renovar el alumbrado de la calle Alfons el Magnànim

PALMA 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El área de Infraestructuras del Ayuntamiento de Palma está llevando a cabo los trabajos de renovación del alumbrado de la calle Alfons el Magnànim, unas actuaciones que tienen un plazo de cinco meses y un presupuesto de 93.260 euros.

Según ha informado el Consistorio en un comunicado, la actuación afecta a un total de 69 puntos de luz, 45 de los cuales cambiarán sus luminarias por tecnología LED. Además, se añadirán 24 nuevos puntos de luz como refuerzo en zonas donde la presencia del arbolado generaba sombras.

El proyecto tiene como objetivos principales mejorar el nivel de luz de la vía, dotando de iluminación más adecuada tanto a vehículos como a peatones, incrementar la homogeneidad en la distribución de luz y reducir el consumo eléctrico de la instalación.