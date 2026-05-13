El Ayuntamiento de Palma participa en el 7º Congreso de Ciudades Amigas de la Infancia

La segunda teniente de alcalde y regidora de Servicios Sociales, Educación, Participación Ciudadana, Juventud e Igualdad, Lourdes Roca, asiste al 7º Congreso de Ciudades Amigas de la Infancia. - AYUNTAMIENTO DE PALMA

PALMA 13 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Palma ha asistido al 7º Congreso de Ciudades Amigas de la Infancia, que se ha celebrado este martes y miércoles en el CaixaForum de Madrid.

En representación de la corporación local ha acudido la segunda teniente de alcalde y regidora de Servicios Sociales, Educación, Participación Ciudadana, Juventud e Igualdad, Lourdes Roca, según ha informado el Ayuntamiento de Palma en un comunicado.

El encuentro, organizado por Unicef en el marco de la iniciativa Ciudades Amigas de la Infancia, ha reunido a representantes de distintos ayuntamientos de España y Portugal y ha servido como espacio de intercambio de experiencias y aprendizaje sobre iniciativas orientadas a fomentar la participación infantil, combatir la discriminación, prevenir la pobreza y la exclusión social, así como reforzar la salud mental y el bienestar emocional de la infancia.

Unicef reconoce desde 2001, a través de este programa, a los municipios que trabajan activamente para promover y garantizar los derechos de los niños mediante la concesión de un sello distintivo. En este contexto, Palma forma parte de esta red internacional como Ciudad Amiga de la Infancia.

Asimismo, se ha puesto en valor el papel de los gobiernos locales como "agentes de cambio", con capacidad para impulsar, desde la proximidad, "la transformación de las realidades que afectan a la infancia".

Como ejemplo de ello, se ha destacado la utilidad y los beneficios de los Consells d'Infants, órganos de participación con los que cuenta el Ayuntamiento de Palma, que funcionan como espacios de diálogo.