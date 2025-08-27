El Ayuntamiento de Palma renueva 435 puntos de luz con tecnología LED en los barrios de Sant Jordi y Es Pil·larí

Cort renueva 435 puntos de luz con tecnología LED en Sant Jordi y Es Pil·larí - AYUNTAMIENTO DE PALMA

PALMA 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Palma, a través del área de Infraestructuras, Accesibilidad y Polígonos Industriales, ha completado los trabajos de renovación de 435 puntos de luz en los barrios de Sant Jordi y Es Pil·larí, con el objetivo de "mejorar la eficiencia energética y avanzar hacia una ciudad más sostenible".

Según ha informado Cort en nota de prensa este miércoles, la intervención ha supuesto una inversión total de casi 280.000 euros. En Es Pil·larí se han sustituido 280 luminarias por tecnología LED, con una inversión de más de 155.000 euros, mientras que en Sant Jordi se han renovado 155 puntos de luz, con un coste de cerca de 124.000 euros.

Con esta actuación, el Ayuntamiento pretende "adaptar la red de alumbrado a la normativa vigente", además de lograr "un mayor ahorro económico y energético".

Desde Cort han destacado, además, su compromiso con la renovación del alumbrado público en todos los barrios de Palma, "mejorando la calidad de la iluminación, seguridad y confort de los vecinos en los espacios públicos de Ciutat".