El Ayuntamiento de Palma repartirá más de 420.000 euros entre entidades deportivas para temporada 2024-2025, un 20% más

Acto de presentación de las subvenciones del Ayuntamiento de Palma para entidades deportivas. - AYUNTAMIENTO DE PALMA

PALMA 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Palma ha presentado este lunes las siete líneas de subvenciones deportivas para la temporada 2024-25, que estarán dotadas con poco más de 420.000 euros y supondrá un 20% más que el año anterio.

Estas ayudas se han dado a conocer en el marco de una jornada informativa celebrada en PalmaActiva y presidida por el primer teniente de alcalde y regidor de Deportes, Javier Bonet, que ha contado con la participación de cerca de un centenar de representantes de clubes y entidades de casi todas las disciplinas y modalidades, según ha explicado el Ayuntamiento en un comunicado.

Bonet ha estado acompañado por el gerente del Instituto Municipal del Deporte (IME), Miquel Àngel Bennàssar, y ha puesto en valor la labor de los clubes y entidades, al subrayar que su trabajo "contribuye a fomentar el deporte entre todas las generaciones" y ha reiterado el "compromiso firme" del Ayuntamiento con el tejido deportivo de la ciudad, sus representantes, deportistas y familias.

Como principal novedad, el regidor ha explicado que este año se incorporan dos nuevas líneas de apoyo. Una estará dirigida a deportistas individuales de Palma que compiten en competiciones nacionales o internacionales, y otra específica para el deporte adaptado, destinada a clubes y entidades sin ánimo de lucro para la contratación de personal especializado en este ámbito. Ambas líneas cuentan con un presupuesto de 30.000 euros cada una.

En total, las ayudas, que se conceden en régimen de concurrencia no competitiva y se distribuyen en siete líneas. Entre ellas, destaca la destinada a la promoción del deporte femenino, que incluye a equipos femeninos, clubes con más del 51% de licencias femeninas y deportistas individuales, con ayudas de hasta 2.200 euros para clubes, 1.200 euros para deportistas y un presupuesto total de casi 82.000 euros, lo que representa un incremento del 17% respecto al año anterior.

Otra línea está destinada a la organización de eventos deportivos por parte de clubes, federaciones y entidades sin ánimo de lucro, con una ayuda máxima de 2.200 euros por evento y un presupuesto de poco más de 75.000 euros, un 7,26% más que en la convocatoria anterior.

También se contemplan ayudas para cubrir gastos ordinarios de clubes y entidades de Palma, como federaciones, arbitrajes, material, seguros, revisiones médicas, alquiler de instalaciones, ropa, gestoría o personal. En este caso, cada entidad puede recibir hasta 2.200 euros dentro de una partida de algo más de 140.000 euros, lo que supone un aumento del 43,51%.

Por otro lado, los clubes que compiten a nivel nacional o internacional contarán con una línea específica dotada con 55.000 euros, un 10% más que el año anterior.

Asimismo, se mantiene una línea de apoyo de 5.000 euros destinada a la promoción del deporte en edad escolar, dirigida a familias con hijos e hijas de entre 5 y 6 años inscritos en actividades deportivas regulares a través de las escuelas deportivas.

El plazo para presentar solicitudes, una vez aprobadas, será de 20 días hábiles a partir del día siguiente a la publicación de la convocatoria en el BOIB. La tramitación debe realizarse exclusivamente a través de la sede electrónica del IME. Además, se ha habilitado un correo electrónico para resolver dudas o consultas relacionadas con el procedimiento, la documentación o la tramitación.