El Ayuntamiento de Sa Pobla rechaza la moción para destituir al director general de Agricultura

Fracasa la moción de MÉS per Sa Pobla para destituir al director general de Agricultura con la negativa del PP y Vox - MÉS PER SA POBLA

PALMA, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sa Pobla ha rechazado una moción para destituir al director general de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Fernando Fernández, por el cierre de la cooperativa de s'Esplet, con el voto en contra de PP y Vox y la abstención de Independents per Sa Pobla y el PSOE.

Según ha informado la formación ecosoberantista en un comunicado, este resultado pone de manifiesto que no hay voluntad política de asumir responsabilidades ante un proceso que "ha acabado con el cierre de una estructura clave para los trabajadores del sector primario".

El secretario de organización de MÉS per Sa Pobla, Biel Payeras, ha lamentado que el pleno haya decidido "mirar para otro lado" y rechazar lo que, según este, era "una oportunidad para exigir responsabilidades" por el cierre de la cooperativa.

Además, han considerado "insuficiente" que el pleno haya aprobado una moción del PSOE para garantizar la transparencia y el control del proceso de la investigación de la implicación de Fernández en el cierre de la cooperativa, ya que no incluye exigencias de dimisiones, aunque lo consideran "un primer paso" en la dirección correcta.

Los ecosoberanistas han calificado de "especialmente grave" el papel del PP, asegurando que "han pasado de puntillas" entre el cierre de la cooperativa y han evitado entrar en el fondo de la cuestión y asumir responsabilidades, posición a la que, según la formación, se ha alineado Vox.

"No basta con hablar de transparencia si no se señalan responsabilidades. Lo que ha pasado con s'Esplet no es solo una cuestión de gestión, es una decisión política con consecuencias muy graves para el pueblo", ha señalado Payeras.

Finalmente, la formación ha reiterado que la venta de la participación pública, la desnaturalización de la cooperativa y su posterior cierre no pueden quedar sin consecuencias políticas y han asegurado que continuarán exigiendo responsabilidades.