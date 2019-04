Balboa: "No es lógico que sea mucho más fácil estudiar catalán en Berlín que en Madrid"

Publicado 22/04/2019 12:14:51 CET

"La mayoría de diputados cuando llega al Congreso automáticamente pasa a ser una pieza más al servicio de un partido estatal con objetivos que no son los de las Islas", ha dicho Balboa

PALMA DE MALLORCA, 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

El candidato de 'Veus Progressistes' al Congreso de los Diputados, Guillem Balboa, ha considerado que "no es lógico que sea mucho más fácil, y se puede comprobar, estudiar catalán, gallego o euskera en Berlín que en Madrid".

"Hay que potenciar las lenguas cooficiales y asumirlas de una vez por todas con orgullo, no puede ser que el vasco o el catalán sean solo entendidos como una realidad más o menos circunscrita a unos territorios, que están por ahí, por folclore", ha explicado Balboa en una entrevista concedida a Europa Press.

En este sentido, ha instado a defenderlas "como un patrimonio" y "no como un complemento" y ha sostenido que, "independientemente del contexto de amenaza real y tremendamente preocupante", habría que "acabar de recorrer el camino y encontrar articulación" para reconocer que el Estado es un país plurilingüe y plurinacional.

Además, ha criticado que algunos dirigentes políticos como el líder del Cs, Albert Rivera, el cabeza de lista 'popular', Pablo Casado, o el de Vox, Santiago Abascal, "tengan fijación por las lenguas que no sean la española". "Parece que la única con derecho a existir sea ésta", ha añadido Balboa.

'VEUS PROGRESSISTES'

El candidato de 'Veus Progressistes' ha explicado que la coalición --MÉS per Mallorca, MÉS per Menorca, Ara Eivissa y Esquerra Republicana-- ha nacido para "reeditar una alternativa de izquierda progresista, no solo en clave isleña, "que también", sino a nivel estatal, ya que "la alternativa sería un desastre".

"Durante estos cuatro años de legislatura en el Govern, dentro del Pacte y los 'Acords pel Canvi', hemos podido comprobar que, en un contexto que apuntaba hacia otra dirección, se han podido desarrollar iniciativas pioneras y valientes, y que ahora son extrapolables en un marco más amplio, como podría ser el Estado", ha apuntado.

En esta línea, ha añadido que 'Veus' aporta "la experiencia que no es solo teórica", sino que trata de leyes, proyectos e iniciativas "que ya se han desarrollado" y, de hecho, "un número importantísimo de éstas son las que Sánchez quiere llevar a cabo". "Queremos servir de instrumento para demostrar que es posible", ha añadido Balboa.

Además, 'Veus' también se ha creado "en una lectura de contexto muy clara", en que, a su juicio, "hay un peligro de involución, se está hablando de recentralizar, ir hacia atrás de lo que se había conseguido". "Hay fuerzas políticas que fomentan discusiones surrealistas sobre si pueden llevar o no armas, pensamos que es alarmante", ha apuntado.

En este sentido, Balboa ha sostenido que 'Veus' servirá como "palanca" y "fuerza de contención" contra "estos discursos de barbaridades y contra el peligro de involución que supone en todo el Estado", "no hay mejor opción que presentarnos con capacidad de cooperación y coalición entre fuerzas parecidas de las Islas

para oponernos".

"Tememos estos argumentos porque ya los han expresado claramente, hablan por ejemplo de derogar la Ley en contra de la violencia de género, eso es intratable y no tendría que plantearse ni un solo segundo, exige ponerse en pie y, aún más, una formación como la nuestra que tiene el feminismo como bandera. El feminismo es el movimiento revolucionario global con más capacidad de articular discurso, estos partidos lo saben y por eso lo atacan frontalmente", ha argumentado.

EN CLAVE BALEAR

Por otro lado, en clave más balear, Balboa ha explicado que una de "las preocupaciones fundamentales" en las Islas es la vivienda y, en primer lugar, ha considerado que "viene de años atrás, de falta de inversión histórica" y de otros elementos "a tener en cuenta" como, por ejemplo, "el impacto del alquiler turístico y cómo ha puesto en peligro el mercado del precio".

"Es fundamental y se hace evidente que las Administraciones Públicas tienen que hacer actuaciones para garantizar que es un derecho", ha subrayado Balboa, por lo que ha asegurado que "hay diferentes vías" para conseguirlo.

En este sentido, ha propuesto aumentar la partida del Plan Nacional destinado al alquiler de vivienda para jóvenes y, asimismo, dotar de instrumentos a los ayuntamientos porque, "al final, es la administración local la primera que gestiona los problemas más inmediatos de la ciudadanía".

"Tendrían que poder actuar en una determinada zona donde se detecta un precio abusivo y eso solo se puede hacer si se modifica la Ley de Arrendamientos Urbanos. Más concretamente, se deberían regular las actualizaciones del precio del alquiler y que esté estandarizado al Índice de Precios al Consumo (IPC)", ha declarado Balboa.

En relación al Régimen Especial para Baleares (REB) aprobado, ha sostenido que es "positivo" con "aspectos interesantes", "quizá no el ideal" porque "tiene aspectos a mejorar" pero "contempla un cierto principio de bilateralidad" entre Govern y Gobierno.

En este sentido, el candidato de 'Veus Progressistes' ha apuntado que, a parte del 75 por ciento de descuento para residentes en desplazamientos entre Islas y la Península, apuestan "por aplicar una tarifa máxima entre destinaciones, sobre la que, además, se aplicaría el 75 por ciento".

Asimismo, Balboa ha hecho referencia a la cogestión del aeropuerto y ha subrayado que, como archipiélago, Baleares es "un territorio un excepcional e impresionante con algunas cosas pero, al mismo tiempo, padece de cierta fragilidad". "No tenemos ningún control de las puertas de entrada y de salida, puerto y aeropuerto", ha añadido.

En este sentido, Balboa ha dicho que el Aeropuerto de Sant Joan, por ejemplo, genera más de 200 millones de euros de beneficio, "del cual no se revierte aquí ni un duro para compensar el impacto de población que mueve en verano" y ha apuntado que Baleares "debería poder participar en la gestión".

Por otra parte, Balboa ha sostenido que, desde su formación, también apuestan por derogar la Ley 'Montoro' porque los ayuntamientos "están ahogados", como el de Alcudia, por ejemplo, "que tienen un superávit de 50 millones de euros pero no pueden utilizarlo", la Ley presupuestaria o la reforma laboral.

"MATEMÁTICAMENTE ES POSIBLE LLEGAR AL CONGRESO"

Por otro lado, Balboa ha apuntado que "la mayoría de diputados cuando llega al Congreso automáticamente pasa a ser una pieza más al servicio de un partido estatal con objetivos que no son los de las Islas".

En este sentido, ha replicado que su coalición "no tiene peajes con nadie, solo con los ciudadanos", ya que "no pertenecen a un partido estatal que tiene un 'planning general' o una estructura que toma decisiones alejadas de nuestras preocupaciones". "Con el voto a 'Veus' se ponen por delante los intereses de las Islas".

Balboa ha asegurado que tener un diputado "matemáticamente es posible, es necesario tener los votos" y ha resaltado que en la situación actual "aún más" porque "hay más opciones debido a la fragmentación".

"La Ley de Hondt tiene tendencia a beneficiar a los partidos más grandes, pero si hay división de votos, tenemos más opción y esto no había pasado nunca", ha previsto.