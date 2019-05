En Baleares, con el 0,29 escrutado, el PP y el PSIB obtienen 16 escaños

Actualizado 26/05/2019 22:07:52 CET

PALMA DE MALLORCA, 26 May. (EUROPA PRESS) -

En Baleares, con el 0,29 por ciento escrutado, el PP conseguiría 16 escaños en el Parlament balear con el 33,33 por ciento de los votos, seguido del PSIB, con 30,22 por ciento de los sufragios, que le darían también 16 parlamentarios, y Unidas Podemos, que obtendría 3 escaños y el 7,63 por ciento de los votos.

A continuación, se situaría Ciudadanos, con 3 escaños y 7,33% de los votos; Vox, con 7,03% de los votos y 3 escaños, seguido por MÉS, con el 4,72% de los votos y 2 escaños.

A continuación se situaría, El PI, que obtendría 2 escaños y el 4,12%.

Cabe recordar que la mayoría absoluta en el Parlament se obtiene al obtener 30 escaños.

En las elecciones de 2015, el PP obtuvo 20 escaños, mientras que el PSIB logró 14; Podemos, 10; MÉS per Mallorca, 6; El PI consiguió tres; MÉS per Menorca, tres; Ciudadanos, dos y Gent per Formentera, uno.