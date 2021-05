Baleares acogerá a 11 menores no acompañados procedentes de Ceuta

PALMA, 20 May. (EUROPA PRESS) -

Baleares acogerá a 11 menores no acompañados llegados a Ceuta, a petición del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 y de Ceuta, según ha revelado este jueves la Conselleria de Asuntos Sociales y Deportes.

De los 11 menores asignados a las Islas, seis serán acogidos en centros del Consell de Mallorca, dos por el Consell de Menorca y otros tres directamente por el Govern balear a través de un acuerdo directo con la ciudad ceutí, que mantendrá la tutela de estos niños. La llegada de estos menores se producirá en los próximos días.

La consellera del ramo, Fina Santiago, participó este miércoles, con el resto de Comunidades Autónomas, en una reunión convocada por la ministra Ione Ibarra ante la crisis humanitaria que se vive en Ceuta. Así, el Govern, junto a los Consells, que son los que tienen la competencia en la protección y tutela de menores, ofreció las Islas para acoger a menores no acompañados procedentes de Ceuta.

Se ha acordado que 200 menores no acompañados que ya están tutelados por Ceuta puedan ser acogidos por las CCAA, liberando la presión humanitaria que se vive la ciudad autónoma. El reparto de los menores se ha establecido en función de diferentes criterios como el número de población, la tasa de paro, la renta per cápita y el esfuerzo de atención de menores no acompañados en cada autonomía.

Por todo ello, a Baleares se ha asignado 11 menores no acompañados y se ha realizado un reparto diferente por islas.