Baleares acusa al Estado de no aportar soluciones inmediatas a la crisis de los menores migrantes

Govern y consells acusan al Estado de no aportar soluciones inmediatas a la crisis de los menores migrantes.

Mallorca no acogerá menores migrantes que lleguen a otros puntos de España



PALMA, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

Govern y consells insulares han acusado este miércoles al Estado de no aportar soluciones inmediatas a la crisis de la acogida de los menores migrantes no acompañados y de aplazar las medidas para afrontarla.

Después de la reunión en la Delegación del Gobierno con el secretario de Estado de Juventud e Infancia, Rubén Pérez, tanto la consellera de Familias y Asuntos Sociales, Catalina Cirer, como el presidente del consell de Mallorca, Llorenç Galmés, se han mostrado decepcionados con la falta de respuesta del Gobierno central a una situación "que sobrepasa".

"No sé si estamos mejor o peor que antes de la reunión", ha afirmado Cirer en la rueda de prensa. "Estoy más preocupado que antes", ha afirmado Galmés.

El líder insular, además, ha anunciado que Mallorca no acogerá menores migrantes que lleguen a otros puntos de España. "No podemos asumir esa responsabilidad si no somos capaces de atenderlos en condiciones", ha indicado.

Los representantes del Govern y de la institución insular han criticado que desde el Ejecutivo central solo se planteen soluciones a medio y largo plazo para afrontar una situación de "desborde". "Tenemos un problema urgente y se está aplazando", ha añadido la consellera, que ha criticado que todo se fíe al reparto solidario de menores migrantes.

En Mallorca, el Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS) atiende a día de hoy a 310 menores no acompañados, que es más de la mitad de los niños y adolescentes atendidos.

El secretario de Estado, por su parte, ha defendido que la prioridad del Gobierno es, primero, trabajar y determinar el modelo de acogida en base a la modificación del artículo 35 de la ley de extranjería que tendría que fijar las bases para el reparto solidario de menores migrantes entre comunidades. "Los traslados garantizan los derechos de los menores", ha señalado.

Pérez ha insistido así en la necesidad de establecer los umbrales de capacidad de las comunidades autónomas para ver en qué momento el Estado tiene que actuar y cuándo se tienen que hacer los repartos.

El secretario de Estado ha asegurado que Baleares podría estar en los niveles de sobreocupación de los sistemas de protección --un 150% de ocupación-- para enviar menores a otras CCAA.

Respecto a la petición de más recursos económicos, Rubén Pérez ha criticado que se estén pidiendo fondos "para crear agujeros creados con rebajas de impuestos". También ha criticado que el PP se oponga a la reforma de la ley de extranjería. "Los mismos que ponen palos en las ruedas son los mismos que piden recursos", ha añadido.