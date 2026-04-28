Baleares acusa al Gobierno de ocultar información a los ayuntamientos sobre la regularización: "Han improvisado"

Colas de personas frente a oficinas municipales de Palma durante el proceso de regularización extraordinario de migrantes. - AYUNTAMIENTO DE PALMA

PALMA 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno y Cooperación Local, Antònia Maria Estarellas, ha vuelto a acusar al Gobierno de ocultar información a los ayuntamientos sobre el proceso extraordinario de regularización de personas migrantes.

"La descoordinación ha sido absoluta, no han dado información ni a los ayuntamientos ni a las personas que hacen colas", ha dicho este martes en el pleno del Parlament al ser preguntada al respecto por la diputada socialista Pilar Costa.

El propio Gobierno, ha señalado Estarellas, ha admitido que cerca del 80% de los potenciales beneficiarios de esta medida no necesitan el certificado de vulnerabilidad que expiden los servicios sociales varios días después de que se iniciara el proceso.

"Han tardado una semana en salir a dar información clara, y ahora acusan a los ayuntamientos de boicot. Han tomado decisiones temerarias, como incluir a migrantes en situación de prisión preventiva, y han improvisado hasta límites inadmisibles", ha subrayado la consellera.

Además, ha criticado que el mismo Ejecutivo que acusa a los ayuntamientos gobernados por el PP de poner trabas a la regularización tenga colapsados los servicios de Extranjería, que han dejado "durante años" a cientos de personas en situación administrativa irregular, o no den los recursos suficientes a los funcionarios de Correos para iniciar la tramitación de la solicitudes.