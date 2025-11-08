Baleares, en aviso este sábado por lluvias, tormentas, viento y fenómenos costeros

Archivo - Vista de la plaza Juan Carlos I de Palma (Mallorca) durante un día de lluvia. Recurso. Archivo. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA, 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

Baleares se encuentra este sábado en aviso por riesgo y riesgo importante de lluvias, tormentas, viento y fenómenos costeros, según información de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Por islas, en Mallorca hay avisos naranjas activos hasta las 16.00 por riesgo importante de lluvias en la Serra de Tramuntana y en el norte y nordeste de la isla, donde se esperan precipitaciones acumuladas de hasta 100 l/m2 y 150 l/m2 en 12 horas, respectivamente.

Además, tanto en la Serra de Tramuntana como en el norte y nordeste de Mallorca hay avisos amarillos activos durante toda la jornada por riesgo de lluvias acumuladas de hasta 20 l/m2 en una hora y, a partir de las 16.00 horas, por acumulaciones de hasta 60 l/m2 en 12 horas; así como hay avisos amarillos activos por riesgo de tormenta y, a partir de las 16.00 horas, se activarán por fenómenos costeros, con previsión de que sople viento del norte de 50 a 60 km/h (fuerza 7) y se registren olas de hasta tres metros, que en el norte y nordeste de la isla se mantendrá hasta las 09.59 horas del domingo.

En la Serra de Tramuntana se activará también, a partir de las 16.00 horas, aviso amarillo por riesgo fuerte viento del norte, con previsión de rachas máximas de hasta 70 km/h.

En el resto de Mallorca, hay avisos activos por riesgo de lluvias, tormentas y fenómenos costeros. En concreto, el Llevant de la isla el aviso por precipitaciones se mantendrá toda la jornada, ante el riesgo de acumulaciones de hasta 60 l/m2 en 12 horas y de 20 l/m2 en una hora. Mientras, en el interior y sur de Mallorca hay avisos activos hasta las 17.59 horas por acumulaciones de hasta 60 l/m2 en 12 horas y de 20 l/m2 en una hora.

Con todo, en el Llevant de Mallorca, a partir de las 16.00 horas, se activará asimismo aviso amarillo de la Aemet por riesgo de fenómenos costeros, ante la previsión de viento del norte de 50 a 60 km/h (fuerza 7) y olas de hasta tres metros.

En cuanto a la situación en Menorca, la Aemet también ha activado aviso naranja hasta las 16.00 horas por riesgo importante de precipitación acumulada en 12 horas de hasta 100 l/m2. No obstante, hay activo aviso amarillo durante toda la jornada por riesgo de lluvias acumuladas de hasta 20 l/m2 en una hora y, a partir de las 16.00 horas, por acumulados en 12 horas de hasta 60 l/m2.

En Menorca, hay asimismo activo en estos momentos aviso amarillo por riesgo de tormentas y, a partir de las 16.00 horas, se activarán avisos por viento, ante la previsión de viento del norte, con rachas máximas de hasta 80 km/h, que se mantendrá hasta las 05.59 horas del domingo, y por fenómenos costeros, dado que se espera que sople viento del norte de 50 a 60 km/h (fuerza 7) y olas de tres a cuatro metros, hasta las 11.59 horas del domingo.

Finalmente, en Ibiza y Formentera hay activos avisos amarillos por riesgo de lluvias, viento y fenómenos costeros. El aviso por lluvia, ante la previsión de acumulados de hasta 20 l/m2 en una hora permanecerá activo hasta las 17.59 horas, mientras los avisos por rachas de viento soplando del norte y noroeste de hasta 70 km/h y por fenómenos costeros, ante la previsión de viento del norte y noroeste de 50 a 60 km/h (fuerza 7) con olas de dos a tres metros, continuarán vigentes hasta las 18.59 horas.

REUNIÓN DEL COMITÉ TÉCNICO ASESOR DEL PLAN METEOBAL

En este contexto, el Comité Técnico Asesor del Plan Meteobal se ha reunido este sábado por la mañana para hacer seguimiento de la situación, que por el momento no ha dejado incidentes destacados y se irá estabilizando a lo largo de la jornada.

Desde el Servicio de Emergencias 112 en Baleares siguen no obstante pidiendo precaución ante las lluvias y tormentas, sobre todo en las zonas afectadas por el aviso naranja Aemet, es decir, la Serra de Tramuntana, norte y nordeste de Mallorca y Menorca.

En caso de emergencia, han recordado tras agradecer la colaboración ciudadana, se debe llamar al 112.