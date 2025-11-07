Emergencias activa alerta amarilla en Baleares y naranja en la Serra y norte de Mallorca por lluvias este sábado

PALMA, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

Emergencias 112 activará la alerta amarilla en Baleares y la naranja en la Serra de Tramuntana y el norte de Mallorca por lluvias y tormentas este sábado.

Así lo ha indicado el jefe del departamento de Emergencias, Aurelio Soto, en declaraciones a los medios después de la reunión del Comité Técnico Asesor del Plan Meteobal debido a la activación de las alertas por meteorología adversa.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado avisos amarillo y naranja por lluvias y tormentas desde las 00.00 horas de este sábado y hasta las 23.59 horas del mismo día.

Soto ha explicado que se prevé la llegada de un frente frío que provocará precipitaciones, con especial intensidad en las horas centrales del día y en las zonas de la Serra de Tramuntana y el norte de Mallorca, donde se podrán acumular hasta 150 litros por metro cuadrado en 12 horas.

Ante esta previsión, la Dirección General de Emergencias e Interior decretará el nivel de alerta amarillo en todas las islas, excepto en la Serra y el norte de Mallorca, donde se decretará nivel naranja.

Por ello, el jefe del departamento ha pedido a los ciudadanos que extremen las precauciones y que limiten movimientos y actividades en el exterior, especialmente en las zonas de nivel naranja. "El sábado es un buen día para quedarse en casa", ha dicho, argumentando que está previsto que las lluvias sean intensas en la Serra pero que podrían desplazarse a otras zonas.

Igualmente, Emergencias ha recomendado a los ayuntamientos que activen sus planes municipales y, en cuanto a las actividades exteriores previstas, han aconsejado restringirlas especialmente en las zonas con aviso naranja.

Está previsto que el domingo haya pasado el frente frío y que vuelva la estabilidad meteorológica.