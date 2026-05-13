Baleares es la comunidad en la que más años se necesita ahorrar para la entrada de un piso, según pisos.com

Archivo - Dos personas observan los anuncios de viviendas en venta en una inmobiliaria. - Tomàs Moyà - Europa Press - Archivo

PALMA 13 May. (EUROPA PRESS) -

Baleares lidera la clasificación de las comunidades en las que más años se necesita ahorrar un 20% del salario bruto de una persona para pagar la entrada de la hipoteca de un piso, con un total de 23 años.

Estos son algunos datos que se desprenden de un estudio realizado por el portal inmobiliario pisos.com, en el que se compara el sueldo bruto de un trabajador con los precios del metro cuadrado de una vivienda.

La referencia salarial empleada es el salario bruto mensual medio del cuarto trimestre de 2025 publicado por el INE, que es de 2.531 euros brutos al mes, equivalentes a 30.372 euros anuales. Si se logra ahorrar el 20% de esa cifra, un trabajador medio puede aportar 506,20 euros al mes, o 6.074,40 euros al año.

Por otra parte, se toma como referencia el precio medio de la vivienda publicado en pisos.com correspondiente a abril de 2026, si se toma como referencia un inmueble tipo de 90 metros cuadrados.

En el caso de Baleares, el precio medio de venta se sitúa en 5.163 euros por metro cuadrado, lo que eleva el coste de un piso de 90 m2 a 464.673 euros y el 30% que habría que ahorrar previamente para hipotecarse supera los 139.000 euros.

Con un ritmo de ahorro de 6.074,40 euros anuales, alcanzar esa cantidad implicaría casi 23 años, "prácticamente un cuarto de siglo de ahorro constante y sin contratiempos para poder aspirar a comprar una vivienda en las islas", han resaltado.

En el caso del conjunto de España, con un precio de 2.442 euros por metro cuadrado de media, adquirir una vivienda de estas características supondría un desembolso de 219.751 euros. De esa cantidad, el comprador debe disponer previamente de aproximadamente el 30% en ahorros, lo que equivale a 65.925 euros. Si se ahora cada mes el 20% del salario bruto, un hogar medio en España necesitaría 11 años para reunir esa cantidad.

"En estos mercados el problema ya no es si uno puede pagar la hipoteca, sino si alguna vez podrá reunir la entrada. Son dos obstáculos distintos, y el primero se ha convertido en el más difícil de superar para las familias de ingresos medios", ha señalado el portavoz y director de Estudios de pisos.com, Ferran Font.