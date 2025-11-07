Baleares considera insuficiente el reparto de fondos a CCAA que están haciendo un sobreesfuerzo en la acogida de menores

Representantes de las CCAA de Ceuta y Baleares durante la Conferencia Sectorial de Juventud e Infancia. - Gustavo Valiente - Europa Press

PALMA 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia, Sandra Fernández, ha considerado como "insuficientes" los 1,2 millones de euros correspondientes a la distribución de créditos en los que se reconoce a las CCAA que están haciendo un sobreesfuerzo en la acogida de menores migrantes, ya directamente de los que llegan, en este caso, a nuestras islas.

Este montante, según ha explicado a los medios la consellera después de la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia, se suman a los dos millones aprobados en la anterior reunión, pero siguen siendo "del todo insuficientes" para los costes que está teniendo para los sistemas de acogida del archipiélago.

La responsable de Bienestar Social del Govern ha llamado la atención sobre la, a su juicio, "incoherencia" del Gobierno central, que reconoce que Baleares está haciendo un sobreesfuerzo, pero mantiene la voluntad de derivar menores.

"Hemos vuelto a trasladar que no se nos deriven estos menores. No solicitamos la contingencia migratoria para enviar menores a otras comunidades autónomas, pero al menos si ya nos están reconociendo este sobreesfuerzo y esta sobreocupación lo que queremos es que no nos envíen a las menores", ha afirmado.

Por otra parte, Fernández ha aprovechado, según ha explicado, su primera participación en una sectorial para responder a las acusaciones de racismo al Govern por parte de la ministra del ramo, Sira Rego.

"Hemos manifestado que evidentemente rechazamos estas declaraciones. Ni este Govern ni los consells insulares, que son las administraciones que están acogiendo de forma digna y lo más adecuadamente posible a estos menores, somos racistas", ha concluido.