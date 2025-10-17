Baleares defiende que implantar Frontex es tener un avión en Son Sant Joan y medios humanos sobre el terreno

PALMA 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Govern, Antoni Costa, ha calificado este viernes como "una broma de mal gusto" que el delegado del Gobierno, Alfonso Rodríguez, haya asegurado que Frontex está implantado en el archipiélago y ha defendido que la implantación sería tener un avión en Son Sant Joan, medios humanos sobre el terreno y reforzar las plantillas de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consell de Govern, Costa ha rechazado que la presencia de un avión en Málaga pueda significar que la agencia tiene presencia en Baleares.

Para Costa, la implantación de Frontex tiene un evidente carácter disuasorio y ha reclamado la presencia como ya ocurre en Canarias y otras regiones europeas.

ALMACÉN MILITAR

En relación a la intención del Ministerio de Defensa de instalar un gran almacén militar de explosivos en la base aérea de Son Sant Joan, el portavoz del Govern ha señalado que "por una cuestión de respeto", tendría que haber habido una comunicación previa por parte de Madrid.

Costa se ha mostrado "sorprendido" y ha admitido desconocer las motivaciones de la iniciativa.

FRACASO DE LA OPA DEL BBVA SOBRE EL SABADELL

A preguntas de los medios en relación al fracaso de la OPA del BBVA sobre el Sabadell, el portavoz del Govern ha mostrado respeto por las operaciones entre empresas privadas --"el Govern es poco dado a inmiscuirse, ha indicado-- y ha señalado que, en todo caso, lo que preocupa al Ejecutivo son los impactos que puedan tener estas operaciones sobre los usuarios. "Todo lo que pueda perjudicar no es bienvenido", ha afirmado, añadiendo que no les parece mal que haya competencia en el sector.