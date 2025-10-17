Saiz defiende la respuesta del Gobierno ante el aumento de llegadas de migrantes a Baleares: "Estamos acompañando"

1018807.1.260.149.20251017111053 La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, atiende a los medios de comunicación durante una visita al World Football Summit, en La Nave, a 16 de octubre de 2025, en Madrid (España). - Fernando Sánchez - Europa Press

MADRID, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha defendido este viernes la respuesta del Gobierno ante el aumento de llegadas irregulares de migrantes este año a Baleares.

"El Gobierno de España está con Baleares, está dando respuesta. Se ha puesto encima de la mesa hasta más de siete millones de euros para dar respuesta a ese incremento de las llegadas, porque tenemos un sistema que está lo suficientemente dotado y flexible y preparado para dar respuesta a situaciones como la que está este incremento de llegadas a Baleares. Estamos acompañando a la comunidad", ha asegurado.

Así lo ha puesto de manifiesto la ministra en declaraciones a medios en el Ministerio, en la inauguración en una exposición de Madeleine Penfold sobre el papel de las mujeres en el deporte y en la sociedad.

Las llegadas irregulares de migrantes a las Islas Baleares han aumentado este año un 75% con respecto al año pasado, según se desprende del informe sobre inmigración irregular publicado este jueves por el Ministerio del Interior y recogido por Europa Press. En concreto, han llegado este 2025 un total de 6.104 personas.

Precisamente, esta semana, la presidenta balear, Marga Prohens, ante el aumento de llegadas irregulares a Baleares, lamentó en declaraciones a medios que el Ejecutivo central no haya solicitado el despliegue de los agentes de Frontex ante la Comisión Europea.

Por otro lado, el departamento que dirige Elma Saiz se encuentra actualmente trabajando en el Plan de Integración y Convivencia Intercultural. Este se guía por los principios de igualdad y no discriminación, ciudadanía, inclusión e interculturalidad.

En esta línea, Saiz ha señalado que están trabajando "para que vea la luz". Si bien, ha apuntado que es "muy importante" la cogobernanza y la colaboración con las comunidades autónomas y entidades locales.

"Porque en lo que tiene que ver con la integración tienen mucho que decir las comunidades autónomas y las entidades locales. Y lo que estamos viendo en comunidades gobernadas por el Partido Popular en que lo que tiene que ver con los servicios públicos, que tienen que fortalecerse, que tienen que dar respuesta al conjunto de ciudadanía de todos esos territorios. Se están dejando morir, se están languideciendo por una irresponsabilidad para culpar luego de potenciales o de cuestiones de colapsos a la población extranjera. Esa es una irresponsabilidad", ha subrayado.

LUCHA CONTRA LA POBREZA

Por otro lado, Saiz ha destacado el "compromiso" del Gobierno para erradicar la pobreza. "Es firme, es rotundo, es constante", ha indicado con motivo del Día Internacional de Lucha contra la Pobreza, que se celebra este viernes.

En este sentido, aunque la ministra ha admitido que hay "mucho por hacer" en la lucha contra la pobreza, ha celebrado los "datos históricos más bajos", con un 19,7 en la tasa. Así, ha añadido que el Ejecutivo posee "elementos muy importantes y herramientas muy importantes", como el Ingreso Mínimo Vital o las pensiones.

Finalmente, ha pedido un "esfuerzo conjunto" del total de administraciones "para conseguir el objetivo de erradicar la pobreza y sobre todo con especial interés y especial hincapié en la pobreza infantil".