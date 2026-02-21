Baleares desarrolla un proyecto para medir y potenciar el carbono que almacenan los bosques

Bosque Baleares - CAIB

PALMA 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un proyecto innovador permitirá cuantificar el carbono almacenado en los sistemas forestales de Baleares y mejorar su capacidad de captura.

Se trata del proyecto de I+D+i RPAS-CO2, una iniciativa que nace en respuesta al Decreto 48/2021, que regula el Registro balear de huella de carbono y que establece la obligación de que empresas medianas y grandes implanten planes de reducción de emisiones.

En este marco, el Grupo Tragsa, con el apoyo del Govern y la colaboración de la Universidad de Córdoba, ha integrado la información forestal existente para generar una cartografía precisa de la biomasa, es decir, de la cantidad de materia vegetal presente en los montes.

Según ha señalado la Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural, esta cartografía permite conocer cómo evoluciona la biomasa a lo largo del tiempo y orientar la gestión forestal hacia prácticas silvícolas que maximicen la capacidad de los bosques para capturar dióxido de carbono (CO2).

Además, por primera vez se ha elaborado un mapa del carbono orgánico del suelo (COS) para los principales tipos forestales de Baleares, en el que se combinan bases de datos existentes con datos de campo.

El conseller de Agricultura, Pesca y Medio Natural, Joan Simonet, ha destacado que esta información es esencial para entender cómo las prácticas forestales influyen en el carbono almacenado en el suelo y para planificar actuaciones más eficaces.

"Si limpiamos nuestros bosques también potenciamos la absorción CO2", ha remarcado, a la vez que ha subrayado que este proyecto sitúa las Islas "a la vanguardia de la innovación forestal aplicada a la acción climática".

Según Simonet, se ha desarrollado una metodología rigurosa, basada en datos científicos y tecnología de alta precisión, que convierte la gestión de los bosques en una herramienta estratégica frente al cambio climático.

Además, ha destacado que con RPAS-CO2 el Govern refuerza su posicionamiento para avanzar hacia una política climática basada en datos, planificación y gestión activa del territorio.

En la misma línea, la directora general de Medio Natural y Gestión Forestal, Anna Torres, ha manifestado que por primera vez Baleares dispone de una visión integral y actualizada del carbono almacenado tanto en la biomasa como en el suelo de los sistemas forestales, lo que permite planificar con "mayor eficacia y transparencia".

Según ha explicado, los resultados demuestran que una silvicultura activa y bien planificada no solo mejora la resiliencia y la salud de los bosques, sino que incrementa de forma significativa su capacidad de captura de carbono.

El proyecto integra las actuaciones silvícolas con el diseño de proyectos de ordenación forestal utilizando datos de alta resolución procedentes de drones y del Plan Nacional de Ortofotografía Aérea (PNOA).

Esto posibilita programar actuaciones a escala de rodal -en unidades concretas dentro de cada monte- con un alto nivel de detalle y precisión técnica, han señalado.

Entre los resultados más relevantes figura el cálculo del balance total de carbono del monte de la Comuna de Bunyola (Mallorca) y su evolución temporal, en el que se combinan herramientas de teledetección con los inventarios del Plan de Ordenación.

La experiencia ha permitido, además, desarrollar un visor cartográfico que muestra la distribución espacial de la biomasa y del carbono del suelo en el archipiélago.