Baleares estudia la creación de un hotel escuela inspirado en el de Tenerife

La consellera de Trabajo, Función Pública y Diálogo Social, Catalina Cabrer, visita el Hotel Escuela de Santa Cruz de Tenerife. - CAIB

PALMA 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Govern estudia la posibilidad de crear un hotel escuela, una de las iniciativas previstas en el marco del Pacto por la Sostenibilidad, que esté inspirado en el de Santa Cruz de Tenerife.

La consellera de Trabajo, Función Pública y Diálogo Social, Catalina Cabrer, Catalina Cabrer, se ha reunido este miércoles con la consejera de Turismo y Empleo del Gobierno canario, Jéssica de León.

El viaje institucional, según ha informado la Conselleria en un comunicado, ha tenido el objetivo de conocer de primera mano el modelo de formación y gestión de Hoteles Escuela de Canarias (Hecansa), considerado un referente en la formación profesional vinculada al turismo.

El Govern está estudiando la posibilidad de adaptar su modelo, basado en la formación y la práctica profesional, al contexto y a las necesidades de Baleares.

Cabrer ha agradecido a las autoridades canarias la invitación para conocer lo que ha considerado una "experiencia pionera" y les ha felicitado por su modelo de gestión y formación.

"En Baleares nos interesa ver modelos que funcionan, ya que hemos iniciado un proceso de sostenibilidad y buscamos fórmulas para avanzar en una agenda de transición que promueva el bienestar de los trabajadores y de los residentes. En este contexto, hemos puesto especial atención en la cualificación profesional de los trabajadores", ha subrayado.

De León, por su parte, ha destacado que Canarias y Baleares comparten retos similares al ser archipiélagos que tienen una economía basada en el sector turístico.

"Por eso, cuestiones como la cualificación de los profesionales, la calidad de vida de quienes trabajan en el sector y la distribución de la riqueza son desafíos comunes", ha subrayado.

Los Hoteles Escuela de Canarias, ha reivindicado, se han consolidado como "un modelo de éxito" durante más de treinta años ya que el 70% de sus alumnos recibe una oferta de empleo al finalizar su formación.

"Contamos con cuatro hoteles de referencia y estamos ampliando nuestra oferta educativa con nuevos certificados profesionales en áreas como tecnología, turismo activo y deportivo. Además, en abril se inaugurará nuestro nuevo Centro de Innovación, que reforzará aún más la formación especializada en el sector turístico", ha explidado la consejera.

Las autoridades han visitado el Hotel Escuela de Santa Cruz de Tenerife, donde han mantenido una reunión técnica y han visitado los diferentes espacios formativos. Al encuentro también han asistido el director general de Diálogo Social y Transición Económica, José Antonio Caldés, y la consejera delegada de Hoteles Hecansa, Paola Plasencia.