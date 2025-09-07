Baleares extenderá la prohibición de bebidas energéticas y ultraprocesados a salidas escolares y viajes de estudios

Archivo - Un joven mira la sección de bebidas energéticas en el supermercado. - SOLSTOCK - Archivo

PALMA 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Govern extenderá la prohibición de consumir bebidas energéticas y productos ultraprocesados a las salidas escolares y los viajes de estudios.

Así lo ha garantizado la presidenta del Ejecutivo autonómico, Marga Prohens, en un mensaje publicado este domingo en su cuenta de la red social X.

"Además de la prohibición del uso del móvil en las aulas u la limitación de las pantallas para los más pequeños, este curso extenderemos la prohibición del consumo de bebidas energéticas y snacks ultraprocesados a las salidas escolares y los viajes de estudios", ha anunciado.

De este modo, ha defendido, el Govern dará respuesta "a las preocupaciones de las familias" y velará por el uso responsable de la tecnología, la buena alimentación y los hábitos saludables de niños y adolescentes.

La noticia ha sido adelantada este domingo por el diario 'Última Hora', que señala que la medida se implementará a través de un decreto que ya está tramitando la Conselleria de Educación y Universidades.

Se sumará así al decreto 39/2019 sobre la promoción de la dieta mediterránea, que prohíbe, entre otras cuestiones, la venta de bollería industrial y bebidas azucaradas en las cafeterías de los centros educativos y sanitarios de Baleares.